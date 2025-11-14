Illa defensa intervenir el mercat de l'habitatge: "Cal coratge, està en joc la cohesió social"

PALMA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat les seves polítiques per afrontar la crisi de l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir el mercat.
"Està en joc la cohesió social. No podem continuar amb les mateixes polítiques. Cal coratge i un canvi de paradigma i un salt d'ambició per actuar amb tots els instruments disponibles", ha assenyalat aquest dilluns a Palma en l'esmorzar informatiu 'Prosperitat compartida', organitzat per Prensa Ibérica, 'Diario de Mallorca' i 'El Periódico'.
El mandatari català ha reivindicat així que Catalunya és la comunitat que desplega les polítiques més ambicioses en aquesta matèria. "Si avui una persona perd una feina, no s'angoixa, perquè sap que més o menys en podrà trobar una altra ràpidament. Però si perd casa seva, s'angoixa, perquè no sap si en trobarà una altra, no sap a quin preu, en quines condicions ni a quin lloc. Aquest és el millor resum", ha afegit.
Illa ha defensat, d'una banda, les polítiques encaminades a augmentar l'oferta i, de l'altra, "simplement", la intervenció dels mercats, "malgrat les reticències", aplicant per exemple la llei d'habitatge i limitant el preu dels lloguers.
Sobre les primeres, s'ha referit a construir, dotar sòl per a la construcció, permetre que els ajuntaments prenguin mesures en matèria de lloguer vacacional i la rehabilitació. Sobre les segones, les ha defensat malgrat "les reticències d'alguns".
Illa ha destacat els resultats positius que a parer seu estan donant les polítiques aplicades a Catalunya, tot i que ha admès un "punt de fuga" en el lloguer de temporada, que està pendent de ser regulat. Tot i així, ha dit que no resta efectivitat a les polítiques.
El president s'ha mostrat partidari que l'habitatge se subordini a les necessitats del territori i als residents i, en línia amb l'extensió de les prohibicions en lloguer turístic, ha dit que veu amb bons ulls que en zones tensionades "els qui hi viuen i treballen tinguin preferència".
Segons el seu parer, cal intervenir el mercat mentre les mesures encaminades a augmentar l'oferta no acaben de donar resultats.