Illa defensa intervenir en el mercat de l'habitatge: "Cal coratge, està en joc la cohesió social"

PALMA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat les seves polítiques per afrontar la crisi de l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir en el mercat.
"Està en joc la cohesió social. No podem continuar amb les mateixes polítiques. Cal coratge i un canvi de paradigma i un salt d'ambició per actuar amb tots els instruments disponibles", ha assenyalat aquest dilluns a Palma en l'esmorzar informatiu 'Prosperitat compartida', organitzat per Prensa Ibérica, 'Diario de Mallorca' i 'El Periódico'.
El mandatari català ha reivindicat d'aquesta manera que Catalunya és la comunitat que desplega les polítiques més ambicioses en aquesta matèria. "Si avui una persona perd una feina, no s'angoixa, perquè sap que més o menys en podrà trobar una altra ràpidament. Però si perd casa seva, s'angoixa, perquè no sap si en trobarà una altra, no sap a quin preu, en quines condicions ni a quin lloc. Aquest és el millor resum", ha afegit.
Illa ha defensat, d'una banda, les polítiques encaminades a augmentar l'oferta i, de l'altra, "simplement", la intervenció dels mercats, "malgrat les reticències", aplicant per exemple la llei d'habitatge i limitant els preus dels lloguers.