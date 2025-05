Illa defensa la intervenció pública per reduir desigualtats i censura el "tot s'hi val" per arribar al poder

MADRID 20 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que la intervenció de les administracions públiques és necessària per disminuir les desigualtats, alhora que ha carregat contra els qui recorren al "tot s'hi val" per aconseguir el poder.

Així s'ha pronunciat quan ha intervingut aquest dimarts en el II Congreso Federal de la UGT Servicios Públicos, que l'ha guardonat amb el Premi Ernest Lluch, després de destacar el seu paper com a ministre de Sanitat durant la pandèmia.

"Com pot ser que a Catalunya, per posar un exemple, l'any passat, creixent l'economia un 3,6% en termes de producte interior brut, no es reduís la taxa de pobresa infantil?", s'ha preguntat Illa, per defensar que l'economia "per si mateixa, tot i que creixi, no redueix les desigualtats si no hi ha una intervenció clara, contundent, ben dirigida de les administracions públiques".

El president català, que ha ressaltat la necessitat d'una "prosperitat compartida", ha criticat l'"absurda guerra aranzelària" impulsada pels Estats Units i que posa "en risc" part del teixit productiu.

"També quan aquesta prosperitat no arriba a ser compartida, per exemple en matèria d'habitatge, que és el gran factor que afecta la desigualtat", ha afegit, després de subratllar que, a part de polítiques públiques, també cal "canviar, millorar, incidir en la moral i en l'ètica de les persones".

Illa ha avisat que els temps actuals són de "reaccionarisme, autoritarisme, regressió de la democràcia a països que fins ara eren referents democràtics".

"Uns moments en què per a alguns tot s'hi val, no hi ha límits en l'acció política, no hi ha cap valor amb el qual referenciar-se, no hi ha cap límit. Tot s'hi val, l'insult, la manca de respecte, l'afebliment de les institucions, qualsevol cosa per aconseguir el poder al preu que sigui", ha lamentat.

I ha tret pit que el govern de Pedro Sánchez ha aconseguit assoliments davant els qui "deien que si es practicaven, si s'aconseguien, entorpirien el desenvolupament de l'economia".

Ha assenyalat que "les dades són aquí": "L'economia va bé, va molt millor que com funcionen països del nostre entorn i amb millores socials molt significatives".