Illa defensa que "la immensa majoria" de polítics tenen vocació de servei públic

Demana determinació a Europa amb la despesa en defensa: "Per què un 5%, per què no un 6% o un 4%?"

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que "la immensa majoria" de polítics tenen vocació de servei públic, en referència als recents casos de corrupció d'exmembres del PSOE.

Ho ha explicat aquest dijous en la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya, que ha comptat amb el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; la directora del document, Carme Poveda, i el catedràtic d'Economia Financera Oriol Amat.

També hi han estat presents el president del Parlament, Josep Rull; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i els presidents de la resta de cambres catalanes, entre d'altres.

"La política és noble", ha dit, i ha afegit que les persones que s'hi dediquen, textualment, de vegades troben obstacles i de vegades s'equivoquen.

D'altra banda, Illa ha reivindicat el paper d'Europa en la geopolítica mundial i ha defensat que tingui "determinació per dir les coses com són".

Ha posat d'exemple la polèmica sobre el percentatge del producte interior brut (PIB) que s'ha de destinar a defensa: "Per què un 5%, per què no un 6% o un 4%? Invertir en seguretat no vol dir coses per dir-les i malgastar diners".

LLEI DE CAMBRES

Illa ha mostrat el seu compromís amb l'aprovació de la llei de cambres "com més aviat millor" i de proporcionar a les cambres catalanes un instrument que les doti de recursos per fer la seva feina.

Ha agraït la feina feta fins ara en la redacció de la llei i ha dit que els grups parlamentaris han de ser capaços que arribi a bon port.