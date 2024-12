Illa defensa un "horitzó federal" per mantenir el model de vida europeu

Afirma que Itàlia i Espanya "han de i poden" ocupar el paper de lideratge

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres un "horitzó federal" per mantenir el model de vida europeu, i ha assegurat que Itàlia i Espanya han de i poden ocupar, en les seves paraules, el paper de lideratge d'aquest projecte en un moment de crisi de l'eix format per Alemanya i França.

Illa ha clausurat la XX Edició del Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia organitzat per Foment del Treball en un acte en el qual han intervingut els coordinadors de l'esdeveniment Enrico Letta i Josep Duran i Lleida.

En el discurs, Illa ha dit que "fòrums com aquests reforcen la vocació europeista de Barcelona i Catalunya" i ha destacat els vincles entre els dos països tant en l'àmbit comercial i cultural, com de la gran comunitat italiana que viu a Espanya.

El president català s'ha referit al Mediterrani, mar compartit per Itàlia i Espanya, "com un àmbit que no ha de ser frontera, sinó àmbit de col·laboració, on és imprescindible reduir les desigualtats a les dues ribes", i ha defensat una visió humanista que els immigrants són éssers humans, alhora que ha valorat la seva aportació a l'economia.

Ha subratllat "el paper que Itàlia i Espanya han de i poden ocupar per enfortir el projecte europeu", una història d'èxit, ha afegit, que s'ha de cuidar.

Tots dos països, ha afegit, "han de tenir una actitud decidida, ambiciosa, de marcar el camí, de liderar en lloc de països que fins ara ho han fet", mentre que Catalunya pot ajudar en col·laboració amb el Govern d'Espanya.

LETTA I DURAN

En l'acte de clausura del fòrum també han intervingut els coordinadors de l'esdeveniment, l'ex-primer ministre italià, Enrico Letta, i l'exdiputat Josep Duran i Lleida, els qui han donat les gràcies als assistents de les jornades.

Letta s'ha adreçat a Illa per destacar el seu compromís de "guiar un pulmó essencial de l'economia europea que és Catalunya" cosa que, en les seves paraules, dona esperança, i li ha allargat la mà per avançar en la construcció europea.

Per la seva banda, Duran i Lleida ha destacat les similituds entre els dos països en "un moment geopolíticament extraordinari" en el qual l'eix format per Alemanya i França travessa per una profunda crisi, per aquest motiu, en la línia que ha apuntat Illa, ha defensat que Itàlia i Espanya tinguin l'oportunitat d'ocupar aquest espai.