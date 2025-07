Illa defensa que el Govern va actuar "amb rapidesa" després dels errors en les adjudicacions docents

Defensa que la Prefectura de la Via Laietana sigui un espai de memòria i recorda que s'hi va "torturar"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres que el Govern ha reaccionat "amb rapidesa, amb contundència i amb fermesa" després dels errors en les adjudicacions de places docents per part de la Conselleria d'Educació, i que s'ha esmenat la situació en menys de 3 dies.

Durant la sessió de control al Govern del Parlament, a preguntes de Junts, ERC i els Comuns, ha afirmat que, malgrat aquesta situació, les places s'han adjudicat més ràpid que l'any passat, i que s'ha actuat de manera contundent contra els funcionaris que no van aplicar la normativa en la primera adjudicació: "No sé si amb bona fe o amb no bona fe, ho sabrem quan conclogui l'expedient informatiu".

El líder de Junts al Parlament, Albert Batet, l'ha acusat textualment de buscar un cap de turc; el president del grup d'ERC, Josep Maria Jové, li ha demanat que no s'escudi en els tècnics, i el portaveu dels Comuns, David Cid, l'ha instat a derogar el decret de plantilles i que el curs comenci "quan toca i com toca".

Illa ha respost que el Govern ha assumit totes les responsabilitats, i que si n'hi hagués d'altres persones, també les assumiran, i ha afirmat que la decisió de destituir el sotsdirector responsable del procediment era l'única manera d'actuar.

"Què haurien fet vostès si un tècnic, un responsable, un funcionari del departament, no segueix les instruccions que se li han donat? No hi ha cap altre camí que actuar d'aquesta manera", ha dit, i ha garantit que el curs escolar començarà tal com està previst.

PATRIMONIALITZAR LA POLICIA

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat Illa de "convertir l'actual Policia Nacional en símbol de la repressió franquista" per la decisió del Govern central de declarar la seu de la Prefectura de la Via Laietana de Barcelona com un lloc de memòria democràtica en ser un espai on es van cometre crims de lesa humanitat o contraris als drets humans.

Illa ha defensat la decisió i ha recordat que, durant el franquisme, es va torturar en aquest espai, però ha subratllat que la policia actual ja no ho fa: "És una policia democràtica i és mèrit de tothom", ha afirmat, i ha dit a Fernández que no fa cap favor als cossos policials si intenta patrimonialitzar-los.

"A l'edifici de la Via Laietana s'hi va torturar. I no passa res, jo defenso que hi hagi un record que allà es van produir unes pràctiques que el Cos Nacional de Policia avui ha deixat enrere. Quin problema té vostè, senyor Fernández? És que no ho entenc", ha expressat.

VISITA DELS REIS

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha interpel·lat el president amb motiu de la visita dels reis a Barcelona pels Premis Princesa de Girona en assegurar que la població catalana està majoritàriament en contra de la monarquia, i ha criticat que es pretengui "mostrar normalitat institucional" tot i que després ho hagin de militaritzar absolutament tot, en les seves paraules.

Illa ha replicat que ell ha de mantenir un comportament institucional escrupolós, i ha demanat respecte tant pels defensors com pels detractors de la institució: "Respecto les opinions de tothom, també la seva, tot i que no la comparteixo, i respecto naturalment el dret a la protesta que pugui tenir la gent. També demano que es respecti els qui pensem de manera diferent".

INSEGURETAT I BURKINIS

Després de la interpel·lació del president de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, sobre un suposat augment de la criminalitat a Catalunya, Illa ha assegurat que el primer semestre del 2025 han disminuït "el conjunt de fets delictius", i ha demanat a Garriga que deixi de posar en risc la convivència amb les seves afirmacions i les actuacions del seu partit.

"No cregui que em passa per alt l'activitat del seu partit polític i dels seus regidors en diferents festes de diferents municipis de Catalunya, anant a encendre focs", li ha dit, i ha augurat que fracassaran a l'hora de fer-ho perquè Catalunya vol convivència.

En el torn d'Aliança Catalana, la seva líder, Sílvia Orriols, ha defensat la prohibició de l'ús del burkini a les piscines municipals, i Illa ha contestat que en comptes de defensar els drets humans i els de les dones es dedica textualment a encendre el país: "Vostè expulsa la gent. Vostè practica un discurs d'odi. Vostè no és digne de representar Catalunya", li ha retret.