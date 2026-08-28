Illa defensa fronteres segures però també la "capacitat d'acolliment" davant de la crisi a Ceuta

Assegura que Catalunya actuarà sempre amb solidaritat "en qüestions que afecten tothom"
OS DE BALAGUER (LLEIDA), 28 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la necessitat de fronteres segures i normes clares davant de la crisi a Ceuta, però alhora la "capacitat d'acolliment" de les persones migrants.
Ho ha dit en la seva intervenció inicial en la V Reunió del Govern que celebra l'Executiu d'Illa en el seu conjunt aquest divendres i el dissabte al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer (Lleida), com a obertura del curs polític.
"Per a alguns, sembla que es tracti de triar entre valors humanistes i seguretat. Qui ho diu està enganyant a la gent. És un fals dilema. Fan falta, per descomptat, fronteres segures, hi ha d'haver normes clares, però també fa falta capacitat d'acolliment. En dues paraules: ordre i valors", ha expressat.
Illa ha volgut posar l'accent en l'aspecte humanitari de la crisi: "Sembla que tothom ha oblidat que hi ha hagut 150 persones que han perdut la vida", i ha cridat a no perdre el sentit humanitari i humanista que, al seu criteri, ha de tenir també la política.
CONTRA ELS QUI HO USEN "EN BENEFICI PROPI"
Per això, s'ha mostrat decebut amb els qui, segons ell, han usat el drama humanitari "amb curta mirada i en benefici propi", i els ha advertit que aquest no és el camí adequat a seguir, sinó el de la integració que, a Catalunya, compta amb exemples molt positius, ha afegit.
Sense concretar si la Generalitat està disposada a acollir més menors migrants (en l'anterior repartiment va quedar exclosa en superar ja el seu nivell d'acolliment el d'altres autonomies), ha afirmat: "Catalunya, en qüestions que afecten a tothom, ja sigui a Ceuta o siguin els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor".
Han assistit també a aquesta primera jornada els presidents de les quatre diputacions de Catalunya: Lluïsa Moret, de la de Barcelona; Miquel Noguer, de la de Girona; Joan Talarn, de la de Lleida; i Noemí Llauradó, de la de Tarragona, amb els quals Illa ha signat un protocol sobre gestió forestal i prevenció d'incendis.