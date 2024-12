Illa defensa el finançament singular i avisa: "No acceptaré lliçons de solidaritat"

Afirma que el programa del Govern en matèria d'habitatge és "el més ambiciós" de l'Estat

SANTANDER, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres en la Conferència de Presidents un finançament singular per a Catalunya i solidari amb la resta d'Espanya, i ha avisat: "No acceptaré lliçons de solidaritat dels que practiquen la insolidaritat fiscal".

"Volem un finançament solidari amb la resta d'Espanya", ha expressat, segons han explicat a Europa Press fonts pròximes al president català, que també ha apel·lat a la lleialtat, al diàleg i a la cooperació entre institucions i administracions.

En relació amb el finançament autonòmic, les mateixes fonts asseguren que totes les comunitats autònomes coincideixen que "s'ha de revisar i actualitzar perquè no respon a les necessitats reals de les autonomies".

HABITATGE I IMMIGRACIÓ

Per Illa, l'accés a l'habitatge és l'element que genera més desigualtat i ha defensat que el seu programa en matèria d'habitatge "és el més ambiciós d'Espanya" després d'anunciar la construcció de 50.000 habitatges fins al 2030 i la mobilització de 4.400 milions d'euros.

D'altra banda, quant a immigració, Illa ha instat les comunitats a humanitzar-se, en les seves paraules, i a posar nom i cognoms quan es parla de persones: "Integrar ens enriqueix. Catalunya ha estat, és, i vol continuar sent terra d'acollida. Per convicció, per elecció i per necessitat", ha assegurat.

Finalment, ha apel·lat als espais de cooperació i compromís i ha proposat que la següent Conferència de Presidents se celebri a Barcelona: "No trobaran el Govern de Catalunya en el xoc i la confrontació".