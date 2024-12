Illa defensa els treballs previs a la Conferència de Presidents davant les crítiques per la manca d'acords

Critica les paraules d'Ayuso i insta el PP a celebrar un congrés

SANTANDER, 13 des.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat els treballs del Govern central previs a la 27a Conferència de Presidents, que s'ha celebrat aquest divendres a Santander, davant les crítiques d'altres presidents autonòmics per la manca d'acords.

"La cimera ha estat en si mateixa un èxit", ha defensat Illa en una roda de premsa aquest divendres després de sortir de la reunió, en què ha assenyalat que la trobada ha servit per compartir punts de vista i abordar quatre qüestions rellevants com l'habitatge, el finançament, la immigració i la sanitat.

La presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, ha criticat que no hi ha hagut acord; el de les Canàries, Fernando Clavijo, ha qualificat d'"oportunitat perduda" la reunió per la manca d'acords, i el cap de l'executiu gallec, Alfonso Rueda, ha retret que la condonació del deute a les comunitats sigui l'únic compromís al qual s'ha arribat i considera que hi ha una escassa voluntat d'arribar a acords.

REUNIONS PRÈVIES

Illa ha defensat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb tots els presidents autonòmics abans de la cimera, i ha criticat: "Que diguin que no hi ha acord en matèria d'immigració perquè la cimera estava mal preparada, doncs, home, en funció de qui ho digui, en fi, em contindré, no em facin anar més enllà, perquè ja està bé, no?".

El president català ha sostingut que fa diversos mesos que parlen sobre aquesta qüestió: "I estem parlant de persones, de menors no acompanyats. En fi. Quedem-nos aquí. No contribuïm més al soroll en aquest assumpte", ha resolt.

RESPON A AYUSO

També ha criticat les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dit que Espanya "no és un estat federal", i ha instat Sánchez a incloure-ho en el seu programa electoral si vol que això canviï.

Illa ha defensat que el PSOE té per costum portar les seves propostes en els programes electorals i celebrar congressos: "A diferència d'altres, que fa nou anys que no ho fan", ha dit en al·lusió al PP.

"Que comencin per aquí, posant-se d'acord ells primer en un congrés. Aquí ens poden copiar, portar les coses claretes en els programes electorals perquè la gent sàpiga a què atenir-se", ha sostingut.

REFORMAR LA LLEI DEL SÒL

Quant a l'habitatge, Illa s'ha mostrat favorable a la reforma al Congrés de la llei del sòl "per posar més sòl a disposició de la construcció d'habitatge públic i també per adaptar la llei als requeriments de la situació actual".

El president català ha qualificat de molt rellevant aquesta proposta anunciada per Pedro Sánchez en la Conferència de Presidents, i ha cridat a construir "un ampli consens per poder-la reformar com més aviat millor".

Ha sostingut que l'habitatge és la qüestió que més afecta la desigualtat entre ciutadans, i ha traslladat als seus homòlegs que Catalunya "té la proposta més ambiciosa de totes les comunitats autònomes en matèria d'habitatge".