Illa defensa els Pressupostos com "el millor escut social" i demana estar a l'altura del moment

David Zorrakino - Europa Press
Anuncia un grup de treball permanent amb agents socials per donar resposta al context internacional
BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que els Pressupostos representen el "millor escut social" davant de les conseqüències de l'actual context internacional i el conflicte a Orient Mitjà, per la qual cosa ha fet una crida a actuar a l'altura d'un moment que, assegura, és extraordinari.
Així ho ha dit en la seva intervenció abans de la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya aquest dissabte, en el qual estan representats els sindicats CC.OO. de Catalunya i UGT de Catalunya, i les patronals Foment del Treball i Pimec, i en la qual també han participat el conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper i la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
Illa ha reivindicat que en el context global, que qualifica d'inestable, no es pot bloquejar Catalunya i no es pot posar en risc cap partida: "L'estabilitat avui té un nom, Pressupostos. No hi ha capacitat de resposta sense recursos", ha advertit.
"El context global no ens donarà treva i la responsabilitat de dotar a Catalunya de Pressupostos és compartida", ha afegit, i ha sostingut que Catalunya ha d'estar preparada econòmica i socialment per a un probable repunt de la inflació.
Així, ha dit que el Govern sap com actuar, juntament amb la Unió Europea i activant els plans i mesures necessàries per recolzar a les empreses i el sector productiu com, assenyala, ja es va fer amb la situació provocada pels aranzels imposats per Estats Units: "No podem controlar la geopolítica mundial però sí que podem decidir la nostra capacitat de reacció", ha resolt.
GRUP DE TREBALL PERMANENT
També ha anunciat que dimarts que ve el Govern aprovarà en el Consell Executiu la creació d'un grup de treball permanent per seguir amb els agents socials que integren el Consell del Diàleg Social l'evolució de la situació i decidir quines mesures s'apliquen per donar resposta a la situació.
"Tenim clar el diagnòstic i tenim clar el que Catalunya necessita. Tenim una economia diversificada i en creixement. Tenim unes empreses sòlides. Tenim un mercat laboral dinàmic. Tenim uns agents socials compromesos i tenim uns valors democràtics i humans compartits. Demano confiança, demano responsabilitat, demano sentit del deure i sentit de país", ha sentenciat.