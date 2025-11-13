Illa defensa que els límits administratius no són fronteres sinó "línies de col·laboració"

LLEIDA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que no veu els límits administratius com fronteres, sinó com "línies de col·laboració", i ha apuntat que els ciutadans de la Franja d'Aragó són benvinguts a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV).
Ho ha dit en l'acte d'inauguració del nou edifici de Consultes Externes de l'hospital, al qual han assistit el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, entre altres autoritats.
Illa ha destacat l'abast territorial de l'hospital i ha assenyalat que s'ha fet "molt bé", amb tècniques de prefabricació que han permès escurçar els terminis de l'obra, i ha apuntat que els següents passos per ampliar-lo ja s'estan planificant.
Així mateix, ha insistit que és fruit de la col·laboració i que concedeix "moltíssima importància" a la sanitat, que és la política pública més ben valorada, i ha subratllat que qualsevol persona de Lleida, el Pirineu o la Vall d'Aran sap que podrà accedir al mateix tractament sanitari amb independència del seu estatus social.
El nou equipament hospitalari, en marxa des de l'estiu, ha suposat una inversió global de 46 milions d'euros, cofinançats pels fons europeus Feder, i ha permès l'ampliació de la superfície de l'Arnau de Vilanova en un 30%.
UN HOSPITAL "AMB MOLT FUTUR"
El gerent de l'HUAV, Alfons Segarra, ha assegurat que veu l'hospital "amb molt futur" i que el nou edifici és un signe d'aquest futur, de cooperació i de compromís amb el servei públic.
El director de l'Oficina de Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, ha destacat que aquestes instal·lacions "líders" s'han finançat amb fons europeus, i les ha descrit com un projecte que transforma el model assistencial, millora la qualitat de vida de pacients i professionals, i ajuda a cobrir millor les necessitats sanitàries en l'àmbit territorial de Lleida.