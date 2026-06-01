Illa defensa els efectes "positius" de regular els lloguers davant les crítiques del Cercle

García-Milà li diu que no és una bona idea i aposta per "més sòl i més seguretat jurídica"
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat els "resultats positius" en el curt termini de la regulació dels lloguers que s'està impulsant a Catalunya, davant la crítica explícita de la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, que l'ha advertit que és una mesura que contreu l'oferta d'habitatge i que va en la direcció equivocada.
Ho ha dit aquest dilluns en la 41a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en un diàleg amb la mateixa García-Milà, que li ha transmès: "T'hem dit amb franquesa que el control de lloguers no ens sembla una bona idea. Sabem que ets conscient d'aquestes crítiques, creiem que contreu l'oferta".
Illa li ha respost que té la impressió que la regulació del mercat sí que està donant resultats positius en el curt termini i que la ciutadania no pot esperar més temps, i ho ha exemplificat amb el cas d'un jove que, amb 35 anys i un bon sou, no es pot independitzar.
"Em diu vostè que a curt termini prenem algunes mesures que no són adequades. I jo em pregunto, què és el mig termini? Què li dic jo a aquest noi? 'Espera't 5 anys'?. No l'hi puc dir, jo no m'atreveixo", ha dit el president.
No obstant això, ha admès que les mesures que prenen poden generar alguna contradicció a llarg termini, però que han de donar resposta de manera ràpida a la situació: "Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res".
Ha afegit que no són "cecs a les evidències que es puguin anar produint" i que estan disposats a estudiar qualsevol opció, juntament amb l'aposta important per reactivar el sector de la construcció.
Per la seva banda, García-Milà ha apostat per "més sòl i més seguretat jurídica", per la concertació amb el sector privat i per protegir les famílies vulnerables sense traslladar aquesta responsabilitat als propietaris.