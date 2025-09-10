Illa defensa una Diada amb "participació plena de tots els actors polítics escollits pels catalans"

Demana unitat als partits per enfortir l'autogovern: "Catalunya es farà escoltar. No perquè cridi més"
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat enfortir Catalunya com a país i societat, així com la seva convivència, i ha reclamat garantir la "participació plena de tots els actors polítics escollits pels catalans", en referència implícita als líders del 'procés' que no han estat amnistiats.
Ho ha dit aquest dimecres en el seu discurs institucional amb motiu de la Diada, el seu segon des que és president, retransmès per 3Cat, des del Saló Verge de Montserrat, enfront del seu despatx al Palau de la Generalitat, i de poc més de 5 minuts de durada.
Ha sostingut que la convivència és el bé més preuat que tenen els catalans, i que és quelcom que defensarà "fins al final", garantint la pluralitat de la societat catalana, la qual cosa veu com una de les seves fortaleses.
En aquest sentit, ha assegurat que la immensa majoria vol mirar cap a endavant per --textualment-- construir la nació catalana amb vímets de futur i el consens renovat de tots: "Volem una Catalunya de tots i amb tots, dins del marc legal i institucional que ens hem atorgat".
ENFORTIR L'AUTOGOVERN
Illa ha advocat per continuar desplegant de forma plena les competències que té Catalunya enfortint les seves institucions i autogovern amb els recursos que li pertanyen, ha dit, però contribuint al seu torn a la prosperitat de la resta d'Espanya i a l'autonomia estratègica europea: "Catalunya no defuig cap responsabilitat", ha dit.
Per a això, ha demanat la màxima unitat possible de les forces polítiques catalanes: "Catalunya es farà escoltar. No perquè cridi més. Sinó perquè serem exemple a seguir en benefici de tota la ciutadania".
EL CATALÀ "ENRIQUEIX I SUMA"
Per al president, és necessari també enfortir la cultura i la llengua catalanes, i ha assenyalat l'instrument que veu adequat: el Pacte Nacional per la Llengua, perquè el català segueixi sent "la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país".
Segons ell, el català "enriqueix i suma" i ha instat a compartir la il·lusió de les persones que no el parlen i que han decidit aprendre'l a través dels cursos que ofereix la Generalitat.
CATALUNYA DIVERSA I OBERTA
Ha sostingut que Catalunya mai s'ha deixat portar per la intolerància, i que no deixaran que succeeixi ara, i ha afegit que "tota nació viva" com Catalunya està feta d'arrels, de continuïtats, i també de novetats que enriqueixen, per la qual cosa ha demanat ser oberts i generosos per no excloure a ningú.
"Catalunya s'ha fet, i se seguirà fent, amb gent diversa, vinguda de tot arreu, però amb un batec comú: la voluntat de ser i conviure basada en la moral de la responsabilitat compartida i de l'interès general", ha afegit.
"CENTRAR CATALUNYA"
Illa ha defensat "centrar Catalunya" enfortint els seus serveis públics, i ha citat àmbits com la salut, l'atenció a la gent gran, l'educació, la seguretat, la mobilitat, l'habitatge o el suport a les famílies, a les universitats i centres d'investigació, i a les empreses i el sector agroalimentari.
Ha afegit que s'han de centrar les energies en el realment important: "Si volem una societat justa i cohesionada necessitem un Estat del Benestar robust, capaç de donar resposta a la nova realitat social i demogràfica".
SOLIDARITAT AMB GAZA
S'ha referit també a la política internacional i, més concretament, a la guerra d'Israel a Gaza i als alarmants símptomes de deshumanització que veu en "el genocidi que pateix el poble palestí a mans del govern d'Israel", enfront del qual, assegura, Catalunya no vol ni pot callar.
Ha demanat a la Unió Europea desplegar una política a l'altura dels seus valors fundacions i conforme a la seva potència demogràfica i econòmica, i s'ha mostrat compromès en "la construcció de l'Europa dels valors democràtics i del progrés a favor d'un món en pau".
INCENDIS DE L'ESTIU
Ha començat el discurs parlant sobre els incendis forestals d'aquest estiu i ha assenyalat el canvi climàtic i els seus efectes com una realitat que no s'ha de negar i s'ha d'afrontar, i ha garantit el suport del Govern als ajuntaments afectats, especialment en La Segarra (Lleida) i Terres de l'Ebre (Tarragona).
Ha traslladat la seva solidaritat amb els afectats i els que han perdut la vida i el seu reconeixement als Bombers de la Generalitat, i s'ha mostrat orgullós de la seva col·laboració en els incendis a Extremadura i Castella i Lleó: "El foc, com la solidaritat, no entén de fronteres".
MONTSERRAT I 'ESPERANÇA'
Illa ha escollit fer el discurs al Saló Verge de Montserrat --que acull una representació de la Verge de Montserrat, la 'Moreneta'-- per ser el Mil·lenari de Montserrat, símbol de les arrels de Catalunya.
La realització televisiva ha destacat en primer plànol abans del discurs un fragment del llibre 'Aurea Dicta' de l'autor Miquel Barceló, concretament la paraula 'Esperança', un dels 562 aforismes del llibre, que està inspirat en els textos clàssics de la Col·lecció Bernat Metge.