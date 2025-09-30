Illa defensa "continuar exercint" l'autogovern català 20 anys després de l'Estatut

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimarts, en què es compleixen 20 anys de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per part del Parlament, "continuar exercint" l'autogovern català.
"Ara ens correspon continuar exercint el nostre autogovern amb responsabilitat, rigor i sentit de país", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Illa ha definit l'Estatut com "una gran aposta de país" que va cristal·litzar la voluntat política dels catalans de ser, conviure i governar-se, en les seves paraules.
Ha afegit que va ser "fruit del pacte democràtic entre diferents forces polítiques" i de la capacitat de posar per davant l'interès general.
El 30 de setembre del 2005, el Parlament va aprovar el text que, posteriorment, va ser acceptat amb algunes modificacions al Congrés dels Diputats i que, fet i fet, va ser declarat parcialment inconstitucional pel Tribunal Constitucional (TC) el 2010.