Illa defensa el català per expressar-se "amb plenitud" i més enllà d'una salutació

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres que el català és una llengua per expressar-se "amb plenitud i en peus d'igualtat", més enllà d'una salutació al començament d'una intervenció o per acomiadar-se.

Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió de la XXVIII Conferència de Presidents, al Palau de Pedralbes de Barcelona: "No és una llengua per dir la primera frase, 'Bon dia, com estan?', i després 'Moltes gràcies'".

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonat la reunió durant la intervenció del lehendakari, Imanol Padrales, que s'adreçava a la resta d'autoritats en basc, i s'ha mantingut fora de la reunió mentre Illa parlava en català.

No obstant això, Ayuso no ha abandonat la sala quan el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, ha realitzat una breu intervenció en gallec ni quan el president d'Astúries, Adrián Barbón, ha parlat en asturià.

Illa ha dit que la llengua catalana està per ser apresa, escoltada, divulgada i per gaudir-la: "És un patrimoni comú que ens uneix i que ens enforteix".