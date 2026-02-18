Illa defensa que anteriors regularitzacions d'immigrants "no han generat un efecte crida"

Kike Rincón - Europa Press
Sobre la prohibició de burques i niqabs, afirma que s'han de "preservar" els drets de les dones
BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel Govern central perquè assegura que és un acte de dignitat i que permetrà incorporar-los al món laboral i que contribueixin amb impostos, i ha assegurat que regularitzacions anteriors "no han generat un efecte crida".
Ha sostingut que Catalunya "sempre ha estat un país d'acollida", i que anteriors mesures d'aquest tipus han donat resultats positius, ha dit en una entrevista en La 2 Cat recollida per Europa Press.
"En matèria d'immigració, el que dic és que acollir i integrar a aquestes persones amb la nostra llengua, amb la nostra cultura, amb la nostra manera de fer, no només no ens posa en dubte, ni ens perjudica, ni posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix", ha valorat.
Preguntat per la possibilitat de prohibir els burques i niqabs en l'espai públic, s'ha mostrat partidari de "preservar" els drets de les dones i veure la constitucionalitat d'una mesura d'aquest tipus, i ha apostat per tenir en compte que les persones que utilitzen aquesta vestimenta venen d'altres cultures.
"Aquí hi ha un codi, una forma de fer, reconeguda, emparada pels nostres marcs de convivència, que ha de respectar-se. Hem de tenir en compte que són gent que ve d'altres cultures. Hem de donar-los temps perquè puguin adaptar-se, però la nostra forma de conviure i de ser ha de reafirmar-se", ha afirmat.
Sobre si hi ha problemes en algunes mesquites, ha dit que la pràctica de la religió no suposa cap problema, i que si es cometen delictes, s'ha d'actuar: "Si es cometen on sigui, en una mesquita o on sigui, fets delictius que trenquen la convivència, s'ha d'actuar".
SITUACIÓ DE RODALIES
Respecte a la crisi de Rodalies, ha dit que li hagués agradat estar al peu del canó, cosa que no ha pogut ser per la seva hospitalització, i ha afegit que s'ha produït una situació complicada per les condicions meteorològiques, l'"estat anímic" a Renfe i Adif per l'accident d'Adamuz (Còrdova) i pel fràgil estat de la xarxa de Rodalies.
Ha reiterat que Rodalies és una de les obsessions del seu Executiu, però que no se solucionarà la situació en el curt termini, i ha assenyalat com a clau l'empresa mixta Rodalies de Catalunya: "És un repte".
També ha descartat desvincular-se de Renfe i que la Generalitat assumeixi a través de FGC el servei: "Si féssim això, perdríem totes les homologacions de seguretat que tenen els trens de Renfe".
OSTEOMIELITIS PÚBICA
Durant l'entrevista han abordat, de forma més personal, la malaltia que ha apartat a Illa de l'activitat presidencial durant un mes, i ha explicat que va anar a urgències de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona després d'un dolor molt agut i després de consultar-ho amb la seva dona, amb un metge especialista en medicina esportiva i amb la consellera de Salut, Olga Pané.
Ha dit que va haver-hi el risc de sofrir una sèpsia: "M'han dit que no ha estat una broma el que he tingut".
Davant d'algunes crítiques, ha defensat que va rebre el tractament que es dona a qualsevol altra persona que va en les seves mateixes circumstàncies al sistema de salut pública, excepte pel fet que va estar en una habitació individual pels seus "requisits de seguretat".
Ha negat que pensés en algun moment a dimitir, però que va tenir clar que havia de delegar les seves funcions, i finalment, preguntat per si pretén esgotar la legislatura, ha dit que és la seva voluntat.
"És la meva voluntat. I també és la meva voluntat, veurem què passa, però és la meva voluntat intentar fer una altra. Continuar. Crec que ens vindrà bé una etapa d'estabilitat, per assentar les coses i per marcar un rumb", ha expressat.