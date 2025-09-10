Illa defensa amb "contundència" el català a l'escola i el Govern recorrerà contra la sentència del TSJC

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el Govern "defensa el model lingüístic de l'escola catalana amb tota la contundència" i ha avançat que el Govern recorrerà contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la diversos articles del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat.
Illa ha afegit que el Govern prendrà "totes les mesures" que consideri oportunes per defensar el model lingüístic i ha afirmat que no permetrà que ningú faci un ús polític de la llengua i que el català ha de continuar sent la llengua inclusiva, pròpia i transversal de Catalunya, també a l'escola.
Així ho ha manifestat després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis afectats pels incendis a les Terres de l'Ebre (Tarragona) al Palau de la Generalitat, en una trobada a la qual també han assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
Ho ha comunicat després d'anunciar-se aquest dimecres la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anul·la diversos articles del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat en estimar parcialment un recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB).
En total, el TSJC ha anul·lat totalment o parcialment més d'una desena d'articles d'aquest decret que el Govern va aprovar el maig del 2024 per donar seguretat jurídica a les escoles de cara als seus projectes lingüístics i blindar el català com a llengua normalment utilitzada com a vehicular en "contravenir" els articles 3, 14 i 27 de la Constitució.
El TSJC ha anul·lat articles del decret de règim lingüístic educatiu, entre els quals el que fixava el català i l'aranès com a llengües normalment vehiculars i d'aprenentatge com a llengua d'atenció a l'alumnat nouvingut, de relació interna als centres educatius i de projecció externa del centre i de relació amb la resta de la comunitat educativa.