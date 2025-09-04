Illa, davant l'absència del PP a l'inici de l'any judicial: "Les institucions són comunes, de tots"

Defensa ser dialogants i "amb caràcter constructiu" en una societat plural
GIRONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha referit aquest dijous a la decisió del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no acudir a l'acte d'obertura de l'any judicial, i ha enlletgit: "Les institucions són comunes, de tots", ha afirmat, en referència a la decisió del president popular.
Ho ha dit en la seva intervenció en unes jornades parlamentàries del grup de PSC-Units en el Parlament a Girona, junt amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, i el president del grup parlamentari, Ferran Pedret.
"No podem desmuntar les institucions, ni podem desprestigiar a les institucions. Avui hi ha una mostra d'això. S'inicia l'any judicial, i comencem amb 'que si vaig, que si no vaig...'. No, les institucions estan per sobre de tothom", ha sostingut Illa.
"SER DIALOGANTS"
Illa ha situat diferents principis que creu essencials per al proper curs, entre els quals ha situat, a més de la institucionalitat, trepitjar el carrer, diagnosticar bé, ser responsables, a més de ser dialogants, i de ser-ho "amb caràcter constructiu", ha dit, després de la reunió que va mantenir dimarts amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.
Al seu judici, el diàleg és un element bàsic d'una societat plural: "Quan un dialoga, i seu, i escolta, i parla, i està disposat a contrastar punts de vista, significa que està convençut del que pensa", ha valorat, i ha sostingut que s'ha de fer amb la intenció de recollir quelcom positiu dels plantejaments dels altres, textualment.
"Només aquells que tenen poca confiança en els seus plantejaments polítics, o que tenen poca confiança en què es puguin contrastar i puguin discutir-se, i posar-se en comú amb els altres, són els que es neguen a dialogar. I fan monòlegs. Fan vídeos curts, i fan frases enginyoses, però això on ens porta?", s'ha preguntat.
"SER RESPONSABLES"
Finalment, ha demanat al seu grup ser responsables en la seva tasca, i ho ha exemplificat amb la gestió dels incendis d'aquest estiu, i de les emergències en general: "Hi ha molts plantejaments des de l'àmbit autonòmic que, quan hi ha un problema, s'amaguen sota la taula. Ja ho vam veure amb l'apagada", ha dit, en referència vetllada a les comunitats autònomes governades pel PP-
"No pot ser que, quan les coses van bé, sigui sempre mèrit dels dirigents d'algunes comunitats autònomes, i quan van malament, sigui sempre responsabilitat i culpa del govern d'Espanya", ha sostingut, i ha afegit que si es tenen competències en les comunitats, és per exercir-les.
SÍLVIA PANEQUE
Per la seva banda, Paneque ha repassat algunes de les actuacions del seu departament, i ha defensat treballar per millorar en àmbits com la mobilitat o, especialment, l'habitatge, com a element, ha dit, cohesionador: "És difícil demanar-li a un ciutadà que se senti vinculat a un projecte col·lectiu si no té les mínimes condicions de vida".
També ha vist necessari pensar en la Catalunya del futur, i ha dit que l'actual està pensada per 6 milions de persones i no 8, per falta de planificació: "Ha faltat, des del nostre punt de vista, en aquests últims anys, la planificació de la Catalunya de futur que volíem".
FERRAN PEDRET
Finalment, Pedret ha advocat per combatre l"ona reaccionària de l'extrema dreta que recorre el món i també Europa" oferint horitzons desitjables als ciutadans i que el progrés sigui quelcom desitjable i no quelcom que fa por o intimida, en les seves paraules.
Per això, s'ha mostrat confiat en la bona política que és, al seu parer, la que busca la cohesió social i la reducció de les desigualtats: "Dotar a cadascun d'una igual llibertat, és una política que és la millor vacuna i la millor prevenció enfront d'aquesta ona reaccionària".