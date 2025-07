Illa critica que el PP demani "multilateralitat" en el finançament i no vagi a la reunió sobre menors migrants

VIGO (PONTEVEDRA), 18 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat que el PP demani "multilateralitat" en la negociació del finançament autonòmic, però no assisteixi a la reunió convocada pel Govern central per al repartiment de menors migrants no acompanyats.

Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu organitzat a Vigo per Prensa Ibérica, en el qual ha criticat que els populars "vagin demanant multilateralitat" però "se'n van de les taules".

"Una mica de coherència, no? Me'ls prendré seriosament quan assisteixin a les reunions, s'asseguin i parlin. I diguin com solucionen el tema dels menors a les Canàries. La resta és la frase de Twitter. I ja n'hi ha prou", ha postil·lat sobre les crítiques de líders autonòmics, també socialistes, que no veuen amb bons ulls que el finançament autonòmic es negociï entre el Govern central i Catalunya de manera bilateral.

Illa ha argumentat que "sempre s'ha fet així", i ha insistit que la bilateralitat "no exclou els fòrums multilaterals".

També ha volgut deixar clara la seva posició en subratllar que el finançament és una "eina de justícia social" per garantir l'"estat del benestar". Segons el seu discurs, Catalunya és "solidària" amb la resta de ciutadans espanyols, però ha estat l'única comunitat que, segons diu, ha posat sobre la taula una proposta.

REVISIÓ DEL FINANÇAMENT

Ha dit que el model actual "no respon a les necessitats reals" d'Espanya, per la qual cosa s'ha de "revisar i actualitzar" i, a parer seu, la proposta catalana "beneficia totes les comunitats i no perjudica ningú", ha dit.

"Creiem en una Espanya plural, més enllà dels previsibles atacs, però no hem sentit cap altra proposta real", ha sentenciat. Illa ha indicat que sí que és possible que el nou model aporti més recursos a totes les comunitats perquè "Espanya està creixent".

També ha parlat del percentatge de població catalana que "no veu" que Catalunya formi part d'Espanya i prefereix la independència. Segons ell, aquesta xifra ha baixat i actualment els independentistes no tenen majoria al Parlament.

Entre altres assumptes, ha defensat el president del Govern central, Pedro Sánchez, com el "millor" per al país pels set anys que ha estat al capdavant, que han deixat un balanç "molt bo".