Illa critica el nou sistema de retorn de migrants de la UE: "Europa no va néixer per a això"

David Zorrakino - Europa Press
Defensa la regularització com a positiva per al conjunt del país
BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat el nou sistema de tornada de migrants aprovat pel Parlament Europe, que accelera el procés de deportacions i que, ha afirmat, permet crear centres de deportació en tercers països: "Europa no va néixer per a això", ha lamentat.
En un article publicat pel diari 'El País' aquest diumenge, recollit per Europa Press, Illa ha assenyalat que aquest reglament fixa una "xifra difícil d'acceptar: un Estat que no vulgui acollir a un sol·licitant d'asil podrà no fer-ho a canvi de pagar 20.000 euros", una xifra que considera immoral i que atempta contra els valors europeus.
El president ha defensat que Europa va néixer "de les ruïnes de la guerra" i del dolor dels seus propis exiliats i deportats, amb la dignitat, la solidaritat i l'acolliment com a valors.
"Una Europa que posa preu a un ésser humà i aixeca camps més enllà de les seves fronteres no es protegeix: renúncia a allò que la va fer néixer. I val la pena recordar-ho, perquè cap poble, i tampoc Europa, té futur sense acolliment, sense solidaritat i sense valors", ha explicat.
Així, ha dit que Europa no pot anar contra la seva pròpia memòria i el seu futur encara que, diu, no ignora les preocupacions de la gent perquè qui veu que costa trobar habitatge o que l'escola del seu barri es massifica "té dret a una resposta", però sosté que les dificultats s'afronten amb més justícia i no amb menys humanitat.
CATALUNYA
Ha afegit que Catalunya té 8 milions d'habitants gràcies a els qui han vingut, i que un de cada tres nens té un pare o una mare nascuts fora de Catalunya: "Aquest és el nostre present, i serà el nostre futur. I el futur no es deporta: s'educa, es cuida i s'integra", ha dit.
En aquest sentit, ha defensat la regularització de migrants impulsada pel Govern per reconèixer drets a milers de persones que ja eren "part d'aquesta societat" i ha celebrat la posició d'Espanya enfront d'altres països de la UE.
Ha assegurat que la regularització és bona per al conjunt del país: "Catalunya sap de quina parla. Ja vam ser capaços, fa mig segle, d'integrar a els qui arribaven de tota Espanya, i vam tenir llavors la saviesa de decidir que no hi hauria dues Catalunyes".
Per això, ha afirmat, Catalunya estarà sempre del costat de l'acolliment perquè els valors humans "no es compren ni es venen".