Illa critica la "mala actitud" dels consellers del PP que van abandonar el CPFF

MADRID 3 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assenyalat que "alguns estan interessats a fer molt soroll" en el debat de la quitança del deute, i ha retret als populars que no tenen "una bona actitud" en abandonar aquest dimecres el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), després d'assegurar que es tracta d'una mesura "positiva".

"Des del meu punt de vista és una mesura positiva. Veig un soroll excessiu. Com sempre que parlem d'aquests assumptes, alguns estan interessats a fer molt soroll. Jo miraré de no caure-hi, de no anar per aquest camí, provaré d'anar per la via de la serenitat i de l'argumentació", ha declarat aquest dilluns en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

Ha expressat que no li sembla "una bona actitud" que els consellers de les comunitats autònomes del PP abandonessin la reunió amb Hisenda, en al·legar que "el camí" és "asseure's, escoltar i tenir una discussió amb arguments" i "no pas abandonar un fòrum d'aquest tipus".

En aquest sentit, ha defensat que la mesura implica "criteris d'equitat i d'igualtat" per a totes les comunitats, i que suposa "donar més recursos" per "poder prestar millors serveis": "És el finançament de l'estat del benestar, de la sanitat i de l'educació".

"És una mesura que beneficia tothom i a la qual és difícil oposar-se si un vetlla pels interessos de la seva comunitat autònoma, si un vetlla pels interessos de millorar la vida dels ciutadans del territori que ha de governar. Catalunya aplaudeix aquesta mesura", ha remarcat.

Per tot plegat, ha demanat que "es permeti a Catalunya que faci les seves propostes" i que "es jutgin a partir del seu contingut, no pas de qui les formula", en afirmar així que en el CPFF "tothom tenia l'oportunitat d'exposar el seu punt de vista".

"Catalunya no renunciarà, ni molt menys, al dret que té a fer els seus plantejaments", ha prosseguit, després d'afegir que els seus plantejaments es fan "des d'una concepció de la solidaritat interterritorial" i "no busquen perjudicar ningú", sinó mirar de millorar el finançament de tots els territoris.