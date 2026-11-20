BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat l'actitud del candidat del PP a les eleccions generals, Alberto Núñez Feijóo, i les seves interrupcions, i l'ha acusat d'estar "molt obsessionat" amb el president del Govern central i candidat a la reelecció pel PSOE, Pedro Sánchez.
En una entrevista aquest divendres del diari 'Ara' recollida per Europa Press, ha assegurat que en el cara a cara de dijous es van mostrar "dues maneres d'entendre Espanya molt diferents", i també dos estils molt diferents.
"Un estil de serenitat i explicació de propostes i un altre estil molt d'interrompre, gairebé de no deixar explicar les propostes de l'altre. Jo, entre aquests dos models d'Espanya, tinc clar quin és el model que convé a Catalunya", ha expressat.
Sobre si va faltar contundència per part de Sánchez a l'hora de defensar la seva gestió, ha dit que el balanç és clar i que els ciutadans ja el coneixen, i que el president es va dedicar a fer propostes, a pensar en els ciutadans i "en el futur", mentre que Feijóo es va mostrar obsessionat amb Sánchez.
"Vaig veure un Feijóo molt obsessionat amb Pedro Sánchez i interrompent molt, que és una manera de fer que a mi no m'acaba d'agradar", ha afirmat.