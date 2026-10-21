Illa critica que Junts vulgui ser "equidistant amb els que volen retallar l'autogovern"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret a Junts que defensin que la seva posició és equidistant respecte al PP i al PSOE abans de les eleccions generals del 29 de novembre.
"Equidistant de què? Dels que volen retallar l'autogovern de Catalunya? Dels que posen en risc el català? Dels que els neguen a vostès l'amnistia?", ha preguntat Illa a la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres.
Sales, per la seva banda, ha rebutjat que el 29N s'hagi de triar entre progressisme o involució, com planteja Illa: "Involució és aplaudir les cops de porra de l'1-O, és votar a favor del 155, és a dir que s'hauria d'haver aplicat abans, és manifestar-se amb Societat Civil Catalana i és combatre l'amnistia fins que van necessitar els vots de Junts".
Illa ha respost que hi ha moments en què un ha d'estar a l'altura de les circumstàncies: "I si s'hi està, s'hi està; i si no s'hi està, no s'hi està; jo què vol que li digui", i ha avisat que els ciutadans es pronunciaran sobre aquest afer en les eleccions.
HA "COL·LAPSAT" L'HABITATGE
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha qüestionat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi estat bo amb Catalunya: "És evident que amb Puigdemont i Junqueras sí, però, amb els catalans del carrer, és evident que no".
Li ha retret que durant el seu mandat i el de Sánchez, a Catalunya han "col·lapsat" el mercat de l'habitatge, els trens i les carreteres; ha baixat la qualitat en l'educació i, segons ell, s'ha convertit en un paradís per als ocupes i els multireincidents.
Illa ha acusat els populars d'estar "des de fa molt temps fora de cobertura" pel que fa a Catalunya, i ha retret la posició del PP pel que fa a l'oficialitat del català a la UE i respecte al model d'escola catalana.
"BLINDAR" LA IMMERSIÓ
També la CUP ha portat al debat la proposta del PP sobre l'ensenyament en català, i ha demanat a Illa que expliqui què farà per "blindar" la immersió lingüística en el cas que el PP i Vox arribin al Govern central i adoptin mesures en contra d'aquest model.
A més, ha criticat que els socialistes al Govern han votat en contra de propostes per garantir la immersió: "Qui governa ara és vostè, i qui va bloquejar amb el PP i Vox el debat d'una llei per blindar la immersió va ser el seu grup. No pot utilitzar aquesta amenaça de la dreta per demanar suport mentre bloqueja les eines per defensar-nos".
Illa ha reiterat davant els parlamentaris el seu compromís amb el català: "El català no es toca i el model d'escola catalana és un model efectiu que cohesiona la societat catalana i que el Govern defensarà".
GARANTIR LES PENSIONS
El futur de les pensions ha protagonitzat la pregunta del president del PSC-Units, Ferran Pedret, que ha reivindicat que els socialistes al capdavant del Govern "n'han garantit" la revaloració i la sostenibilitat del sistema.
També ha lamentat que "alguns portaveus del consorci del PP-Vox i també d'Aliança Catalana" posen en dubte el sistema, i ha apuntat que és perquè tenen interessos econòmics en aquesta matèria.
Illa ha afirmat que els "dubtes sobre un sistema que és solvent" no tenen fonament, i s'ha compromès a defensar les pensions públiques davant sistemes de capitalització que, segons ell, no han funcionat allà on s'han aplicat.
"L'ESTAFA" ÉS AC
Finalment, en la seva intervenció, la líder d'AC, Sílvia Orriols, ha afirmat que el seu partit és "l'únic que no coarta la llibertat d'expressió" al Parlament, i ha alertat que les xarxes socials estan plenes de persones del Marroc que demanen el vot a favor del PSOE.
Illa l'ha acusat de demagoga, maleducada, ignorant i provocadora, de treballar per generar odi a Catalunya, i li ha retret la seva posició en relació amb les pensions: "Vostè diu que és una estafa piramidal. L'estafa és vostè".