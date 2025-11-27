Illa critica Junts per tombar la senda de dèficit: "No entenc que hagin votat 'no' a mil milions"

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquest dijous la decisió de Junts de tombar la senda de dèficit proposada pel Govern central al Congrés, en assenyalar que "no entén" que "alguns partits catalans" hagin rebutjat una proposta que dotaria Catalunya de "mil milions d'euros".
"No entenc que alguns partits catalans hagin votat 'no' a donar més capacitat d'inversió al Govern de la Generalitat, de mil milions d'euros", ha lamentat, en al·lusió directa al partit liderat per Carles Puigdemont.
Així s'ha expressat durant la seva intervenció en el fòrum 'España 360' de Prensa Ibérica a Madrid, hores després que el ple del Congrés hagi rebutjat els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic per al conjunt de les administracions entre 2026 i 2028 --el pas previ a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat 2026-- amb el vot negatiu del PP, Vox, Junts i UPN.
"Sent sincers, d'alguns partits polítics no n'esperava gaire més i no m'ha sorprès el sentit del seu vot, el d'altres sí", ha etzibat el president, després d'assegurar que la senda proposada per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, "oferia més recursos a les comunitats autònomes", és a dir, "per a la sanitat pública" o "l'educació pública".
"No entenc com voten negativament aquesta proposta, que millora la qualitat de vida dels ciutadans i els comerços", ha reiterat.