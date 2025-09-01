Illa critica el "genocidi" d'Israel a Gaza i demana més contundència per part d'Europa

Veu "encertada" la iniciativa de la Global Sumud Flotilla
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquest dilluns el "genocidi" que està perpetrant el govern d'Israel que encapçala Benjamin Netanyahu a Gaza i ha demanat més contundència dels governs i països europeus per acabar amb aquesta situació.
Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio i TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que veu "encertada" la iniciativa de la Global Sumud Flotilla i ha insistit que es necessiten decisions contundents per enviar un missatge clar a Israel.
Ha assegurat que la Generalitat farà tot el que estigui a les seves mans, i ha defensat que el Govern central "ha estat un dels més contundents" a l'hora de reclamar la solució els dos estats.
També ha expressat que Europa hauria de "exercir tot el seu poder i la seva influència per reclamar els dos estats, l'estat de Palestina, i per condicionar des del punt de vista de les relacions econòmiques a Israel perquè acabi amb aquest genocidi".
Preguntat per si la Generalitat es planteja recolzar iniciatives de boicot a Israel, Illa ha expressat que a ell no li agrada aquesta paraula, encara que si que ha dit que la situació que s'aquesta vivint a Gaza "exigeix actuacions el més contundents possibles".
INVERSIÓ EN DEFENSA
A més, en la línia del president del Govern, Pedro Sánchez, ha alertat que no es pot realitzar una inversió "excessiva" en defensa sense retallar en l'Estat del Benestar.
Ha advocat per un augment progressiu dels recursos i fugir de plantejaments "absolutament desgavellats que comportin sacrificar l'Estat del Benestar", que veu com a instrument bàsic per cohesionar la societat i com a element definitori del projecte europeu.