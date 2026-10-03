Illa critica que els qui han votat en contra dels decrets d'habitatge pretenguin donar "lliçons"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat que aquells que van votar en contra dels decrets d'habitatge en el Congrés aquest divendres pretenguin donar "lliçons" sobre la situació de l'habitatge, i ha reiterat la seva profunda decepció amb Junts per no recolzar les mesures, així com amb el PP i Vox, encara que, ha apuntat, d'aquests partits no esperava massa.
Així ho ha dit en la seva intervenció en la clausura de l'Escola Feminista Dolors Renau del PSC aquest dissabte, on s'ha dirigit directament a Junts: "Com defenses Catalunya si no defenses a la seva gent, als seus ciutadans, a les seves ciutadanes, si no protegeixes als ciutadans d'un mercat d'habitatge que no està funcionant", ha assenyalat.
El president ha assegurat que aquesta situació cansa a la ciutadania i ha afegit que, malgrat que no és un problema senzill, sí s'han fet coses per solucionar-ho com els topalls al preu del lloguer, aplicat de "forma pionera" a Catalunya i que, ha recordat, no s'aplica allà on governa el PP.
"S'ha fet una regulació dels lloguers. S'han fet coses. I quan es volen fer més, sempre apareix la coalició Junts-PP-Vox per bloquejar-ho", ha lamentat.
Ha dit que es pot discutir si el que s'ha fet és suficient, i que ell està a favor que es faci més en aquest àmbit, però ha expressat que la pregunta és què haguessin pogut fer amb la "col·laboració de Junts".
"Alguns pregunten de què serveixen els 19 diputats del PSC en el Congrés dels Diputats. La resposta és que si haguéssim tingut 26, aquests decrets s'haguessin aprovat ahir", ha reivindicat.
"COBDÍCIA IL·LIMITADA"
Illa ha alertat que vivim en una societat en la qual persones de classes treballadores i classes mitjanes, que tenen treball, no es poden permetre accedir a un habitatge, i ha lamentat que hi ha parts de la societat, de l'àmbit de la política i de l'empresa, que tenen actituds de "provocació, fins i tot de culpabilització".
"Cobdícia il·limitada, que això és el que en termes econòmics es diu especulació, però en termes humans es diu cobdícia il·limitada", ha dit.
Així, ha dit que les institucions han de posar tots els mecanismes per ajudar als ciutadans tal com, diu, s'ha fet en moments com la pandèmia del Covid o en l'inici de la guerra a Ucraïna.
En referència a l'àmbit internacional, ha insistit que existeix una disjuntiva entre "democràcia i autoritarisme", i que aquest últim pretén desmantellar la justícia social i les institucions multilaterals, en favor d'un ordre en que, adverteix, preval la força bruta.