Illa critica els que "abaixant impostos reclamen més recursos" i reivindica la solidaritat

Remarca que Catalunya pot liderar econòmicament Espanya fent "polítiques progressistes"



GAVÀ (BARCELONA), 22 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquest diumenge els que "abaixant impostos reclamen més recursos", en al·lusió implícita a comunitats governades pel PP que han reduït impostos els últims anys, i ha reiterat que Catalunya serà solidària amb tota Espanya.

El líder del PSC ho ha dit a Gavà (Barcelona) durant la Festa de la Rosa que celebren cada any en començar el curs polític, i l'alcaldessa Gemma Badia ha dit que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no hi ha pogut assistir finalment "per raons de climatologia adversa" i li ha enviat una forta abraçada.

Illa ha advertit: "Som poc de donar lliçons, però tampoc no ens les donaran en matèria de solidaritat aquells que, abaixant impostos, reclamen més recursos", i ha remarcat que el PSC defensarà l'autogovern de Catalunya complint els acords que ha tancat amb altres formacions.

Ha defensat que els socialistes catalans estaran "en primera línia de la solidaritat" amb altres comunitats, i ha reiterat la seva intenció de visitar altres territoris per explicar el seu model i escoltar propostes.

Per Illa, que el PSC hagi tornat a la Generalitat hauria de ser motiu d'alegria pels que volen que Catalunya continuï formant part d'Espanya: "Catalunya torna per millorar Espanya, per implicar-se en la millora d'Espanya".

"Catalunya torna per demostrar que es pot liderar econòmicament Espanya fent polítiques progressistes i d'esquerres i sense abaixar impostos ni fer coses rares que ningú entén", ha subratllat.

AGRAÏMENT A SÁNCHEZ

Malgrat que Sánchez no hagi pogut assistir a l'acte, Illa li ha agraït el seu "compromís amb Catalunya" i, textualment, estar sempre amb el PSC, fins i tot en moments complicats.

Illa ha instat els socialistes a aconseguir coalicions àmplies amb formacions de l'arc progressista que comparteixin valors com la igualtat i la justícia social, i ha destacat la necessitat de fomentar un progrés econòmic que beneficiï tots els ciutadans.

Ha defensat valors com la socialdemocràcia, la llibertat, la fraternitat, la igualtat i el diàleg com a característiques fundacionals del PSC, valors que veu més necessaris que mai davant l'extrema dreta i una "dreta dubitativa que no sap barrar el pas a discursos d'odi".

En aquest sentit, ha emfatitzat la necessitat d'enfortir serveis públics i en concret en habitatge, perquè sense garantir l'accés a l'habitatge es posa en risc la igualtat a Catalunya, ha advertit.

ASSISTENTS

Entre els assistents hi havia la presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret; l'expresident de la Generalitat José Montilla; la delegada del Govern a Madrid i l'exalcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; l'eurodiputat Javier López, i l'exministra i exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez.

També hi han assistit diversos consellers, com la portaveu i titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch; la consellera d'Interior, Núria Parlon; la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero; el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.

Així mateix, per part dels sindicats, hi eren el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

Del partit, hi han assistit, entre altres representants socialistes del món municipal, l'alcaldessa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, que ha obert l'acte.