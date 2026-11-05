Illa critica que "alguns llocs d'Espanya juguin amb una fiscalitat a la baixa tramposament"

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat que "alguns llocs d'Espanya juguin amb una fiscalitat a la baixa tramposament" i que hi hagi països europeus amb una fiscalitat també baixa i on les grans tecnològiques no paguin.
Ho ha dit aquest dijous en la cloenda del III Congrés Pimec Joves, en la qual també ha participat el president de Pimec, Antoni Cañete.
Illa ha avisat que si tothom decideix impulsar rebaixes d'impostos s'arribarà a la fiscalitat zero, i s'ha preguntat com, en aquest punt, es pot fer front a les polítiques públiques de l'estat del benestar.
"En el sector públic, si gastes més del que ingresses, t'has d'endeutar, i aquest deute s'ha de retornar amb interessos", ha dit, i ha explicat que hi ha moments en els quals s'ha de fer, com durant la pandèmia.
Per tot plegat, el president de la Generalitat ha subratllat que hi hauria d'haver "un marc homogeni de fiscalitat" perquè no hi hagi diferències entre territoris.
FISCALITAT JUSTA
Illa s'ha preguntat què és la fiscalitat justa i ha dit que, per ell, seria just crear un impost temporal per a les empreses energètiques, que ha assegurat que han incrementat els seus beneficis per l'augment del cost de l'energia i no per cap millora de productivitat.
Ha dit que l'augment del preu de l'electricitat és "una transferència de recursos de moltes empreses electrointensives a un altre tipus d'empreses".
Ha recordat que el Govern central està destinant entre 3.000 i 4.000 milions d'euros trimestrals a bonificacions fiscals per a les empreses electrointensives i que aquests fons han de procedir dels impostos o de deute públic.
CAÑETE
Cañete ha afirmat que la fiscalitat ha de ser justa, ja que és "el principal element de fiscalitat" que tenen les empreses, i s'ha mostrat d'acord amb que les administracions han de tenir fons per a les polítiques públiques.
Així i tot, ha lamentat que la fiscalitat actual "no és justa" i ha demanat que sigui proporcional per a les pimes i els autònoms, ja que ha dit que l'actual és extractora.
D'altra banda, ha destacat la tasca de Pimec Joves en escoles i instituts per impulsar les vocacions emprenedores.