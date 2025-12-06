Illa crida a seguir les recomanacions davant de la PPA: "No podem abaixar la guàrdia"

BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a seguir les recomanacions i a respectar als equips que treballen en la contenció del brot de pesta porcina africana (PPA): "No podem abaixar la guàrdia", ha alertat.
Així ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dissabte, en el qual ha recordat que s'està fent un "seguiment continuat" de l'estat del brot i que es manté la prohibició de realitzar activitats al medi natural dins del radi d'infecció.
Illa ha presidit al Palau de la Generalitat aquest matí la reunió de seguiment del brot de PPA, acompanyat del conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; la consellera d'Investigació i Universitats, Nuria Montserrat; el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig i el delegat del Gobierno a Catalunya, Carlos Prieto.