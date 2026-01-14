Illa crida a reforçar el model europeu i el paper de Catalunya al món davant els "canvis d'època"

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a reforçar el model europeu de vida i el paper de Catalunya al món davant els "canvis d'època" globals que s'estan produint, i pels quals el Govern actua, segons ell, amb una actitud constructiva.
Així ho ha dit aquest dimecres durant la seva intervenció en el Consell de la Catalunya Exterior, en què ha expressat que en la situació geopolítica actual hi ha "canvis molt de fons, de molta intensitat i molt accelerats" i ha apostat per reforçar els serveis i les polítiques públiques, exemplificant-ho en la proposta de finançament singular per a Catalunya negociada entre ERC, el PSC i el PSOE.
A més del reforç del model europeu de vida, Illa també ha incidit en l'impuls de l'acció i l'economia exterior catalana, tant en l'àmbit europeu com internacional, sobre el qual ha recordat els seus viatges al Japó, Corea, la Xina i la seva deriva en el Pla Àsia, sense oblidar també les relacions amb l'Amèrica del Sud.
"Les nostres línies de treball són clares, insisteixo. Exercint totes les nostres qualitats i tenint una acció continuada, constant, constructiva i molt alineada amb l'acció exterior del Govern d'Espanya i de les autoritats europees", ha dit.
CATALANS A LA DIÀSPORA
Illa també ha situat en la política exterior catalana el suport dels prop de "400.000" catalans repartits arreu del món, traçant dues línies d'acció: ajudar que els descendents dels catalans a la diàspora puguin saber català i explicar com poden exercir el seu dret a vot des de l'estranger.
Per a la primera tasca, El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, explicarà les parts més destacades del Pacte Nacional per la Llengua.
Illa ha conclòs la intervenció recordant que aquest dijous es lliuren els Premis Internacionals Catalunya, que reconeixen les persones que han contribuït al desenvolupament i projecció de Catalunya en valors culturals, científics o humans.