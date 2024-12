Illa crida a la "màxima precaució" en l'operació tornada davant els avisos per vent i neu

BARCELONA 7 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a "actuar amb la màxima precaució" en l'operació tornada del pont de la Puríssima pels avisos per vent i neu d'aquest dissabte i diumenge.

En declaracions a l'acte d'inauguració de la reforma del Casino de Calaf (Barcelona), ha instat a la ciutadania a "seguir les indicacions que donin les autoritats de Protecció Civil de Catalunya i actuar amb la màxima precaució", i a informar-se sobre l'estat de les carreteres abans d'agafar el cotxe per desplaçar-se.

Es preveuen ratxes superiors als 126 quilòmetres per hora al Pirineu Occidental (Lleida) i el Camp de Tarragona, així com acumulacions de neu a la zona de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) des de dissabte a la tarda fins a la nit del diumenge.

PRATS DEL REI I CALAF

Illa s'ha reunit aquest dissabte amb l'alcaldessa de Prats del Rei (Barcelona), Carla Casas, en una trobada a l'Ajuntament i també ha visitat la residència per a persones amb discapacitat psíquica Apinas del municipi.

Així mateix, ha anat a la inauguració de la reforma del Casino de Calaf, on ha reivindicat que "és tan important Barcelona com els Prats de Rei com Calaf".

"Aquí tots hem de tenir els mateixos drets i deures", ha afegit, alhora que s'ha compromès a posar-se a treballar per resoldre les necessitats dels municipis.