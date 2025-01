Illa crida a l'"ambició i lideratge" de Catalunya en el sector de la recerca

Insta a ser "una mica més valents" en el procés de transferència de recerca en el món empresarial

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a l'"ambició i lideratge" de Catalunya en el sector de la recerca, després d'inaugurar aquest dijous el nou microscòpic electrònic d'última generació de la Universitat de Barcelona (UB).

El microscopi, amb un cost de 3,35 milions d'euros, està situat al Parc Científic de Barcelona (PCB), i en l'acte d'inauguració també hi ha estat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.

A l'inici del seu discurs, ha dit que enmig d'"un temps de canvis molt exagerats, com el relleu en la presidència dels Estats Units", cal reflexionar sobre si en els pròxims anys tindrà més pes la força que la raó, els diners davant els ciutadans i la tecnologia al servei dels ciutadans o viceversa.

En aquest context, Illa ha defensat l'aposta per la tecnologia i la recerca emmarcada en una institució pública, com el PCB, i veu necessari reforçar el sistema tecnològic de Catalunya per "posar-lo al servei de la millora de les condicions de vida de les persones".

Ha assegurat que el Govern vol ambició, en les seves paraules, en la recerca de Barcelona i Catalunya, i el lideratge en el conjunt d'Espanya i d'Europa: "Mirada ambiciosa que crec que ens ho podem permetre com a país".

TALENT

Illa també ha cridat a retenir el talent i creu que si es vol tenir investigadors de primer nivell cal que facin estades en altres universitats del món i que investigadors d'altres països vinguin a Catalunya, de manera que es reforci "aquest circuit del talent".

Ha insistit en la importància que els equipaments científics estiguin a l'alçada del talent dels investigadors catalans i ha posat com a exemple el nou Hospital Clínic de Barcelona, que creu que serà "el millor hospital d'Europa".

"PROSPERITAT COMPARTIDA"

També ha reivindicat la col·laboració públic-privada i reforçar la transferència de coneixement: "Crec que hem de ser una mica més valents, imaginatius, en tot el procés de transferència de recerca bàsica en el món de l'empresa i també, des de l'àmbit públic, ser capaços de rendibilitzar més les aportacions que es van fer".

Finalment, ha fet una crida a generar "prosperitat compartida" i que no es quedi concentrada en un territori i arribi a tota la societat, i ha reiterat que la feina de recerca és clau, diu textualment, i que el Govern defensa la tasca dels investigadors.