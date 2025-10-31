Illa crida a evitar "ensurts importants" davant el creixement de la massa forestal a Catalunya

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a evitar "ensurts importants" als boscos perquè Catalunya compta amb un 65% de massa forestal que creix cada any, una realitat que requereix, a parer seu, un canvi de mentalitat, informa la Conselleria de Presidència en un comunicat.
Ho ha dit aquest divendres durant la inauguració del Hub Forestal de Catalunya, un centre d'innovació i tecnologia que servirà per accelerar l'ús i la valoració de la fusta local serrada o triturada i per fomentar la bioeconomia circular.
Impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el nou equipament neix amb la voluntat d'esdevenir un referent en la divulgació tècnica i científica per crear nous productes adaptats a la necessitat de mitigar el canvi climàtic des del sector forestal.
"El compromís del Govern amb la gestió forestal és màxim", ha subratllat el president de la Generalitat.
Ha tancat la intervenció instant a "no banalitzar el canvi climàtic, a fer les coses amb ambició, amb col·laboració públic-privada i amb dimensió territorial", perquè la prosperitat no quedi concentrada en certs territoris.