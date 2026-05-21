Illa crida els catalans a comprar cotxes elèctrics i si estan fets "a casa, millor"

Anuncia ajuts de 5 milions per a la innovació tecnològica en el sector automobilístic
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat els catalans a comprar cotxes que siguin elèctrics si n'han d'adquirir un de nou i "si està fet a casa, millor".
Ho ha dit aquest dijous en la presentació del Pla Espanya Auto 2030 a Catalunya, en la qual també han participat el secretari d'estat d'Indústria, Jordi García Brustenga; el CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, i el president d'Anfac, Josep Maria Recasens.
Illa ha assegurat que és "un consens ampli de país" la necessitat de reconvertir el parc de vehicles en elèctrics i ha valorat la capacitat del sector de posar-se d'acord i treballar conjuntament.
D'altra banda, ha anunciat que el Govern promourà ajuts per un valor de 5 milions d'euros per impulsar la innovació en l'àmbit tecnològic en el sector de l'automoció per a aquest any i el vinent.
"NO ÉS UN CAPRITX, ÉS UNA NECESSITAT"
Illa ha subratllat que l'adopció dels vehicles elèctrics "no és un capritx, és una necessitat", tant per autonomia estratègica europea com per sostenibilitat.
"Com menys depenguem dels combustibles fòssils, millor", ha dit el president de la Generalitat, que ha afegit que Espanya té sol i vent, la qual cosa vol dir que compta amb energies renovables.
Ha explicat que les dues grans palanques de l'expansió del vehicle elèctric són el preu i l'autonomia, i ha valorat que en l'últim any les dues palanques "s'han activat i els resultats es comencen a veure".
PLA AUTO 2030
El pla va ser presentat el desembre passat pel Govern i es tracta d'un paquet de 25 mesures articulades al voltant de cinc eixos, per impulsar la indústria automobilística d'Espanya, i que inclou un programa d'incentius a la competitivitat i la inversió en el sector, ajuts per a la compra de vehicles i un pla nacional per desplegar infraestructures de recàrrega.
El pla té tres objectius, d'índole econòmica, de sostenibilitat i d'autonomia estratègica, i que es concreten en cinc grans mesures.