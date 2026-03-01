Illa crida a una "desescalada immediata" a Iran i demana respecte al dret internacional

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a una "desescalada immediata" després de l'atac a Iran aquest dissabte per part d'Estats Units i Israel i ha afegit que el respecte al dret internacional és inqüestionable.
En un missatge a X recollit per Europa Press ha demanat "tornar a la via del diàleg per trobar una solució duradora" davant dels que ha definit com a temps complicats per les escalades bèl·liques a Orient Mitjà.
Així mateix, ha assegurat que els catalans que es troben a la regió poden comptar amb "tot el suport" del Govern.