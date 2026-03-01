Publicat 01/03/2026 14:03

Illa crida a una "desescalada immediata" a Iran i demana respecte al dret internacional

El president de la Generalitat, Salvador Illa
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a una "desescalada immediata" després de l'atac a Iran aquest dissabte per part d'Estats Units i Israel i ha afegit que el respecte al dret internacional és inqüestionable.

En un missatge a X recollit per Europa Press ha demanat "tornar a la via del diàleg per trobar una solució duradora" davant dels que ha definit com a temps complicats per les escalades bèl·liques a Orient Mitjà.

Així mateix, ha assegurat que els catalans que es troben a la regió poden comptar amb "tot el suport" del Govern.

Contador

Contingut patrocinat