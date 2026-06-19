Illa crida a aprofundir en la relació amb el Japó: "És viva, dinàmica i plena d'oportunitats"

L'ambaixador japonès aposta per cooperar en un moment d'"escalada del risc geopolític"
BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a aprofundir encara més en les relacions entre Catalunya i el Japó, i ha assegurat que aquesta relació és "viva, dinàmica i plena d'oportunitats".
Així s'ha pronunciat aquest divendres en l'obertura del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó Nikkei, juntament amb l'ambaixador del Japó a Espanya, Hirosi Yamauchi, celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona.
El president català ha recordat el seu viatge a Japó al maig del 2025, amb motiu de l'Any Catalunya-Japó, que va evidenciar "la sintonia entre les societats catalana i japonesa" i va servir per reforçar la cooperació en àmbits com la tecnologia, la indústria, la recerca i la cultura.
El president català ha sostingut que aquest fòrum ha de servir per orientar les bases de la cooperació entre el Japó i Catalunya en 3 àmbits: el de la recerca, la innovació i les noves tecnologies; les infraestructures i la connectivitat, i la cultura i la gastronomia.
Illa ha destacat que "les empreses que aposten per Catalunya saben que tindran l'actor més favorable per créixer junts", i en matèria d'infraestructures, ha reivindicat el Port de Barcelona i la xarxa logística catalana com a peces clau per a la resiliència i l'autonomia estratègica europea.
El president català ha defensat el compromís del Govern per "fer realitat com més aviat millor objectius estratègics" com la connexió mitjançant un vol directe entre Barcelona i Tòquio, ja que ho considera una eina fonamental per connectar mercats i persones.
En l'àmbit cultural, Illa ha destacat que el Japó i Catalunya comparteixen la "sensibilitat per la bellesa i la tradició", i ha recordat la inauguració fa dues setmanes de la torre de Jesús de la Sagrada Família pel papa Lleó XIV amb motiu de l'Any de l'Arquitectura i del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
AMBAIXADOR JAPONÈS
Per la seva banda, l'ambaixador del Japó a Espanya també ha assegurat que aquest fòrum és la continuació de l'aprofundiment de l'intercanvi entre totes dues regions: "A través de debats com el d'avui, la nova història de cooperació del Japó i Catalunya arrenca amb força", ha subratllat.
També ha esmentat la importància de treballar conjuntament en un moment d'"escalada del risc geopolític", a més de transformació tecnològica i industrial, amb l'avenç de la IA, i ha afegit que aquests reptes no es poden resoldre amb la força d'un país o una regió sola.
Hirosi Yamauchi ha definit Espanya com un motor de creixement "de primer nivell" a la UE, sobretot en àmbits com el turisme i els serveis, la recerca, les energies renovables i la infraestructura IT.
També ha esmentat la "sòlida relació" amb Catalunya en àmbits com la farmàcia i la química, les ciències de la vida i els centres d'innovació, i ha posat en valor els avantatges geopolítics amb les quals explica el territori català, gràcies a la seva connexió mitjançant el Port de Barcelona.