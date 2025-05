Illa creu que "s'han traspassat tots els límits a Gaza" i defensa tancar Acció a Israel

Emmarca la decisió del Govern en les mesures que s'estan prenent "a Europa i fora d'Europa"

22 maig

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dijous que "s'han traspassat tots els límits a Gaza" i ha defensat tancar l'oficina de promoció empresarial d'Acció de la Generalitat a Tel-Aviv (Israel) per aquest motiu.

"Existeix un risc que 14.000 nens morin en 48 hores, i no és una informació que pugui ser qualificada de ser de part, ja que la dona un organisme multilateral com les Nacions Unides", ha dit en una roda de premsa organitzada per 'Diari de Barcelona'.

Ha emmarcat la decisió del Govern en les mesures que s'estan prenent "a Europa i fora d'Europa" per l'actuació d'Israel, i ha posat textualment com a exemple el canvi de posició del Regne Unit.

Preguntat per si el tancament d'Acció a Tel-Aviv és una acció simbòlica, ha sostingut que "els símbols tenen importància", i ha afegit que la Generalitat no ha tingut mai una delegació a Israel, i que l'activitat d'Acció estava reduïda al mínim, en les seves paraules.

DOBLE VARA DE MESURAR

Finalment, ha considerat important ser capaços d'assenyalar la doble vara de mesurar en els diferents conflictes internacionals perquè, en la seva opinió, les contradiccions afebleixen Europa.

"Ens desacredita, ens treu tota mena de credibilitat i raó, el doble estàndard. En uns llocs com a Ucraïna actuem d'una manera i en altres llocs actuem d'una altra. Per això prenem aquesta mesura", ha conclòs.