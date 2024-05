Illa creu que seria un "error" defensar una investidura de Puigdemont

Adverteix que posar en risc l'executiu de Sánchez podria tenir "conseqüències electorals" per als qui ho facin

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i candidat a la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat la possibilitat de donar suport a una hipotètica investidura del líder de Junts, Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat ja que considera que seria un "error" i aniria "en contra" de la voluntat de la ciutadania.

"Els ciutadans de Catalunya han deixat clara la voluntat d'obrir un temps nou i em sembla que sempre és un error anar en contra de la voluntat dels ciutadans", ha assenyalat aquest dijous durant una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press.

Tot i així, ha advertit que "cadascú sap què ha de fer" i per tant, ho respectarà sempre que es faci d'acord amb les normes. "Tothom té dret a plantejar les seves opcions", ha insistit.

Així mateix, Illa ha remarcat la seva intenció de "liderar" aquesta nova etapa per a Catalunya ja que considera que els catalans li han atorgat la "confiança" per fer-ho. No obstant això, no ha volgut anticipar res sobre els possibles pactes amb altres formacions.

DISCRECIÓ EN LES NEGOCIACIONS

Considera que cal donar temps per "digerir i analitzar" els resultats i per tant fer un exercici de "discreció". L'única cosa que sí que ha deixat clar és que no tindrà "cap tipus de relació ni diàleg" amb Vox i Aliança Catalana perquè, a parer seu, articulen un "discurs d'odi".

Preguntat per si els possibles pactes a Catalunya podrien condicionar la continuïtat del govern de Pedro Sánchez, Illa ha recordat que els resultats de les generals del 23J van parlar de manera "molt contundent", apostant per una Espanya "plural i progressista" amb el lideratge de Sánchez.

Per tant, ha advertit que "tot" el que no sigui anar en aquesta direcció o que posi en risc la continuïtat de l'executiu seria "un error polític colossal" i que a més tindria "conseqüències electorals" per a aquells que ho facin.