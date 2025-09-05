Illa creu que Sánchez ha de ser el candidat del PSOE en les pròximes eleccions generals: "Té corda per a estona"

VALÈNCIA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerat que el president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha de ser el candidat del partit en les pròximes eleccions generals i ha reivindicat que, entre altres coses, és una "veu d'esperança a Europa". "Té corda per a estona", ha afirmat.
"Els anys de la seva presidència han estat bons per a Espanya", ha reivindicat Illa en un esmorzar organitzat per Prensa Ibérica aquest divendres a València, en el qual ha ressaltat que l'economia espanyola "està funcionant bé i els comptes de resultats de les empreses funcionen bé". "Això té molt més valor del que ens pensem en el món que estem vivint", ha sostingut.
A més a més, des d'"un punt de vista territorial", ha subratllat que Catalunya tenia "una situació territorialment complexa" i ara s'ha encarrilat "bastant bé", tot i que "alguns sempre vulguin el punt i la coma". "El conjunt del text és clarament positiu", ha valorat.
El dirigent socialista ha reivindicat que Sánchez "s'ha mantingut amb coratge, molt fidel als valors europeus, que també són espanyols", i ha considerat que "la seva veu en el conjunt d'Europa és una veu d'esperança". "Les seves intuïcions i posicions polítiques en aquest àmbit han acabat sent seguides i subscrites per la resta de membres", ha ressaltat, com en el cas de Gaza o Ucraïna.
També, ha afegit, en "un aspecte molt rellevant que haurem d'enfrontar en els pròxims anys que és com, fins a quin punt, amb quines limitacions i fins on estem disposats a arribar en la millora del nostre sistema de seguretat i defensa". "Ha estat l'única veu, i això a mi em fa sentir orgullós del president del Govern d'Espanya", ha destacat.