Illa creu que Sánchez "fa bé" de presentar els PGE i demana als grups plantejaments constructius

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "fa bé" de presentar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) i ha demanat als grups que siguin exigents però amb plantejaments constructius.
Ha insistit que la legislatura s'esgoti i ha fet un balanç positiu dels tres anys de mandat: "Em sembla que val la pena continuar treballant en aquesta direcció, tant de bo tothom posi de la seva part i puguem arribar a tenir uns pressupostos generals de l'Estat", ha dit en una entrevista a TVE recollida per Europa Press.
Preguntat per les crítiques a Sánchez del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, Illa ha assegurat que el president del Govern central és un "actiu" per al partit.
Ha descartat veure's com el successor de Sánchez i ha augurat que repetirà com a president del Govern central "tot i que alguns han venut la pell de l'os abans de caçar-lo".
MORENO BONILLA
Ha criticat el pacte del president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, amb Vox: "S'ha desdit de tot el que havia dit amb certa vehemència i amb certa èmfasi i aquesta ficció d'un PP modern doncs ha caigut per terra i a mi m'ha generat, haig de dir, una certa decepció".
Ha expressat que "hi ha un únic PP que s'ha entregat a Vox", i considera que no és la manera de combatre la ultradreta.