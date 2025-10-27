Illa creu que Mazón té "explicacions pendents" sobre la seva actuació durant el dia de la dana

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostingut aquest dilluns que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, té "explicacions pendents per aclarir" sobre què va fer durant el dia de la dana, que dimecres farà un any que es va produir.
"És força obvi que la gestió és enormement millorable i que encara hi ha explicacions pendents per aclarir exactament què es va fer. No vull anar més enllà", ha dit en una entrevista de 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha dit que la societat valenciana "està sent prou explícita" respecte a aquesta qüestió, i sobre si Mazón no hauria d'assistir al funeral d'estat, com li han sol·licitat les associacions de víctimes, ha dit que la petició és molt significativa i molt reveladora de com estan les coses, en les seves paraules.
Illa ha explicat que ell sí que assistirà a la cerimònia de record per mostrar la seva solidaritat i la de Catalunya i per "acompanyar les víctimes".
Finalment, preguntat pels projectes urbanístics a Catalunya que s'estan planificant en sòl inundable, ha dit que "qualsevol desenvolupament de sòl que es faci en una zona inundable no prosperarà", i que si s'ha de revisar projectes que ja estan en marxa, ho faran.