Illa creu que Mazón ha de "donar la veu als ciutadans" perquè no ha estat a l'altura

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat, en relació amb la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que quan un no està a l'altura, el millor és "fer una passsa al costat i donar la veu als ciutadans".
Ho ha dit aquest dilluns durant un acte al Palau de la Generalitat sobre la reforma de l'administració, en què ha assenyalat que tan important és el plànol tècnic dels governs, com el plànol de la política, i ha alertat que la qualitat dels perfils tècnics "no serveix o no suplirà la complexitat de prendre decisions".
Ha dit que hi ha decisions que no són ni òbvies ni senzilles, i que han de prendre els que han estat triats pels ciutadans, i que hi ha elements que no poden resoldre la "incapacitat de prendre decisions" ni els errors.
"EL MILLOR ÉS RECONÈIXER-HO"
"Tampoc evitarà que si algú no sap estar a l'altura, les coses no vagin bé. Ho dic en relació amb el que hem vist aquest matí i aquest últim any", ha dit, en referència a Mazón i la gestió de la dana.
"De vegades, quan no s'està a l'altura, el millor és reconèixer-ho, fer una passa al costat i donar la veu als ciutadans", ha expressat, en una petició implícita a la convocatòria d'eleccions a la Comunitat Valenciana.