Illa creu que l'oposició de Feijóo al català a la UE l'"inhabilita" per governar Espanya

Agraeix el paper del Govern central en la negociació i confia que el català serà oficial a Europa

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'oposició del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea (UE) l'"inhabilita per governar Espanya i per ajudar a construir Europa".

"Crec que això deixa ben clar quina és la seva comprensió de la pluralitat d'Espanya", ha dit en unes declaracions a la premsa a Tòquio després de saber-se que Espanya ha renunciat aquest dimarts a sotmetre a votació la seva proposta per reconèixer el català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la UE, després que diverses delegacions hagin dit que és prematur pronunciar-se sobre un assumpte.

Illa ha retret l'actitud "obstruccionista" del PP i ha manifestat textualment la seva decepció amb l'actitud dels populars.

MISSATGE ALS 27

Illa s'ha adreçat als 27 països de la Unió Europea (UE) per dir-los que "Catalunya és un país profundament europeista" que se sent, a parer seu, partícip del projecte d'èxit comunitari.

Ha assegurat que quan aquestes llengües es converteixin en oficials a Europa, la Unió "s'enfortirà" perquè són, textualment, patrimoni d'Europa i universal ja que representen una manera d'entendre, ser, viure i de conviure.

"Crec que avui ho tenim més a prop que en anteriors ocasions, però aconseguir la unanimitat dels 27 no és una cosa fàcil", ha expressat, i ha afegit que d'aquí 10 anys es recordarà que gràcies a l'acció conjunta de diverses administracions, i en concret del govern d'Espanya, el català va ser oficial a la UE, textualment.

AGRAEIX LA FEINA DEL GOVERN CENTRAL

Illa ha agraït la feina feta pel Govern central en col·laboració amb la Generalitat: "Les gestions que ha fet el Govern d'Espanya al màxim nivell, conduïdes pel ministre Albares, són gestions serioses, ben portades i que estan donant el seu fruit".

Preguntat per si aquest és el moment perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, s'impliqui directament en les negociacions, ha assegurat que Sánchez hi ha estat "implicat" i que està fent tot el que li correspon com a president.