Illa creu que Feijóo no mereix el suport de Catalunya i augura que "no el tindrà"

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no mereix el suport dels catalans de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i ha augurat que "no el tindrà".
En resposta al líder del PP català, Alejandro Fernández, en la sessió de control al Govern del Parlament, Illa ha retret als populars la seva posició sobre el finançament, l'oficialitat del català a la UE i el seu 'no' als decrets d'habitatge del Govern central.
"Boicotar el català a Europa. Boicotar el finançament autonòmic. Impedir amb el seu vot que s'aturin desnonaments. I em ve a donar lliçons de mercat. Sí, home! Feijóo no mereix el suport de Catalunya. No el mereix. Ni ell ni vostè", ha dit Illa.
Fernández ha replicat que el PP té millors propostes en habitatge que els socialistes, i li ha retret que el Govern central ha trencat l'esperança d'una generació de joves a Catalunya i a la resta d'Espanya: "I ho arreglarem nosaltres. Es posin com es posin".
En una sessió marcada per la convocatòria de les generals, Illa ha alertat que les eleccions implicaran decidir entre "coalició progressista o coalició involucionista", en referència al PP i Vox, i ha demanat a Junts que aclareixi la seva posició i amb qui està.
"EXCUSA" PER CONVOCAR ELECCIONS
La presidenta de Junts a la cambra, Mònica Sales, ha recriminat a Illa els pocs resultats en les negociacions amb el Govern central en aquesta legislatura, i ha dit que els decrets d'habitatge que el PP, Vox i Junts van tombar eren una "excusa per convocar eleccions".
Illa ha retret a Junts el seu 'no' als decrets, i els ha demanat si creuen que els problemes que ells no van solucionar quan governaven els pensen solucionar amb el PP i Vox: "El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista?".
Ha defensat que el Govern central hagi aprovat novament les mesures en habitatge i les porti a la Diputació Permanent del Congrés: "Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants aquí".
"QUINA ÉS LA SEVA PRIORITAT NACIONAL?"
També sobre l'habitatge ha tractat la pregunta del president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, que ha culpat la "política immigracionista" de l'esquerra dels problemes d'accés a l'habitatge.
Illa ha replicat que la Maricarmen, la veïna de Madrid de 87 anys desnonada, era ciutadana espanyola i no magrebina: "Quina és la seva prioritat nacional? Garantir l'accés a l'habitatge als ciutadans o desnonar la gent?".
LA UNITAT ANTIDESNONAMENTS
En la seva intervenció, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha acusat el president de no fer tot el possible en matèria d'habitatge perquè, per exemple, no ha posat en marxa la unitat antidesnonaments que va pactar amb el seu partit, i ha criticat al seu torn el PP, Vox i Junts per "defensar els interessos de la patronal" en tombar els decrets del Govern central.
Illa ha respost que el Govern està desplegant tot el que s'ha acordat amb els Comuns, però que no ho poden fer de qualsevol manera: "Vostè què em recomana, que em salti la llei?", i sobre els desnonaments, ha dit que no poden frenar les decisions dels jutges, però sí que poden atendre les persones vulnerables si es produeixen, com diu que fa l'executiu.
TENIR COMPETÈNCIES EN HABITATGE
La diputada de la CUP Laure Vega ha proposat al Govern que convoqui una reunió amb tots els grups disposats a intervenir l'habitatge amb un sol punt en l'ordre del dia que impliqui "reclamar a l'Estat totes les competències en habitatge: lloguers, sòl i fiscalitat".
Illa ha dit no tenir cap inconvenient a tenir més competències, però ha assenyalat que s'han convocat unes eleccions: "Sobre la proposta que vostè em fa, amb unes eleccions convocades, em temo que... Ara bé, ho podem estudiar", i ha afegit que el millor per a l'habitatge és que guanyi les eleccions la coalició progressista.
CATALUNYA SALVARÀ L'"ESPANYA PLURAL"
El president del PSC-Units, Ferran Pedret, també s'ha afegit a les crítiques al PP, Vox i Junts sobre habitatge, i Illa ha sostingut que, si hagués tingut més diputats el PSC al Congrés i menys Junts, s'haurien aprovat els decrets d'habitatge.
El president ha afegit que Catalunya té "la força per salvar el projecte de l'Espanya plural que tan beneficiosa és per a Catalunya".