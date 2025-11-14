Illa creu que Catalunya i les Balears poden aportar sentit comú i deixar de banda retrets en la reforma del finançament

PALMA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres que les Balears i Catalunya poden aportar "sentit comú i deixar de banda els retrets" en la reforma del sistema de finançament autonòmic que, ha insistit, s'ha de revisar.
El mandatari s'ha pronunciat d'aquesta manera en l'esmorzar informatiu 'Prosperitat compartida', organitzat aquest divendres a Palma per Prensa Ibérica, 'Diario de Mallorca' i 'El Periódico' davant la convocatòria dilluns vinent del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
Illa ha apel·lat al rigor i ha reclamat una "mirada llarga", alhora que ha defensat el finançament pactat per a Catalunya "des de la solidaritat en una Espanya plural".
"Hi ha consens en el fet que l'actual model necessita ser revisat ja que no respon a les necessitats reals de les comunitats", ha afegit, alhora que ha defensat un model de finançament que respongui a la singularitat de cada territori, tot i que amb regles iguals per a tothom.
"Catalunya continuarà sent solidària amb la resta de ciutadans espanyols, no vol expulsar les seves responsabilitats. Al contrari, volem el màxim govern en tots els àmbits", ha apuntat.