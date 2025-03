Illa creu que Barcelona pot retenir l'MWC més enllà del 2030 amb "les coses ben fetes"

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Barcelona pot retenir la celebració del Mobile World Congress (MWC) més enllà de l'any 2030 si es fan "les coses ben fetes", com creu que s'estan fent.

"Per la transcendència i la importància d'aquest esdeveniment, hi ha moltes altres ciutats que voldrien a qualsevol preu aconseguir que se celebrés a casa seva", ha sostingut en una entrevista de Catalunya Ràdio aquest dilluns recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha afirmat que veu "satisfacció per part dels organitzadors de la feina que s'està fent a Barcelona", i ha defensat la injecció econòmica que suposa a la ciutat.