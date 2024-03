Illa creu que Aragonès ha estat "més candidat" que president i anima a deixar enrere "persones del passat"

MADRID, 14 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat aquests anys "més un candidat" que no pas un president, mentre que ha animat els catalans a que en les eleccions autonòmiques del pròxim 12 de maig deixin enrere "persones del passat que no han estat bones per a Catalunya", en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així ho ha afirmat en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press, en la qual ha reivindicat la importància que Catalunya tingui un president "que s'adreci al conjunt de la societat catalana" i no només a una part, i també que organitzi "un esquema de govern sòlid, fort, que pugui afrontar" molts reptes.

"Jo he vist el senyor Aragonès, dit també amb tot el respecte, més com un candidat, que no pas una persona que pugui complir amb plenitud les funcions que té encomanades", ha explicat el dirigent socialista, que ha celebrat la importància de "votar com més aviat millor" perquè els catalans triïn entre "avançar" i "girar full" o "tornar al passat" i "continuar perdent oportunitats".

Sobre si es referia a l'expresident Carles Puigdemont quan va dir en una roda de premsa dimecres que Catalunya "necessita un president" i no pas un candidat, Illa s'ha limitat a dir que la comunitat ha anat "perdent moltes oportunitats" els darrers deu anys de governs d'ERC i Junts.

"Cal girar full i obrir un temps nou. Hi ha persones que el que representen és el passat, un passat que no ha estat bo per a Catalunya, i jo aspiro a representar un futur, un temps nou per a Catalunya, que és un temps de retrobament, que és un temps de construcció també", ha afegit.