Illa convocarà una cimera de partits per les conseqüències de la guerra a l'Iran i demana "unitat"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acceptat la proposta de la presidenta de Junts, Mònica Sales, de convocar una cimera de partits del Parlament per acordar mesures de resposta urgents davant les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, i ha dit que a aquesta situació s'hi ha de donar una "resposta d'unitat".
Ho ha dit durant la sessió de control aquest dimecres al Parlament, després que Sales l'hi hagi demanat: "Convoqui una cimera amb els grups parlamentaris per acordar mesures urgents. Escolti el Parlament d'una vegada. Hi està disposat, president, o continuarà encallat en la negociació d'aquests pressupostos equivocats i caducats?".
AMB "CARÀCTER IMMEDIAT"
Illa ha respost que accepta la proposta i que donarà l'ordre de contactar amb els presidents dels grups parlamentaris per convocar-los "amb caràcter immediat", si pot ser durant aquesta setmana, i ha dit que totes les idees que aportin per fer front a la situació seran benvingudes.
"Crec que la millor resposta que pot donar a aquesta situació és d'unitat. I estic disposat a escoltar a tothom, veure les propostes que hi ha, i fer plantejaments que siguin tan unitaris com sigui possible per afrontar les conseqüències que pugui tenir aquest conflicte", ha dit.
El president ha sostingut que el Govern i Catalunya en el seu conjunt està "en disposició de donar resposta als efectes negatius" que pot tenir el conflicte, i ha subratllat que dissabte l'executiu va convocar patronals i sindicats per crear un grup de treball permanent per estudiar mesures de resposta.
Illa ha aprofitat la intervenció per reiterar el 'No a la guerra' del Govern central, ha dit que altres intervencions militars similars han tingut conseqüències negatives i ha demanat una desescalada del conflicte i que es torni al terreny "del debat, els organismes multilaterals i camins de solució".
PLA DE XOC DE JUNTS
Per la seva banda, Sales, més enllà de la petició de la cimera de partits, ha avisat el president de l'impacte de l'encariment de l'energia i els combustibles i ha criticat "la posició de Pedro Sánchez, ignorant que Catalunya, pel seu pes econòmic, és qui més en patirà les conseqüències".
També ha assegurat que els pressupostos que el Parlament està tramitant no són adequats per donar resposta a la nova situació: "Uns pressupostos equivocats, dissenyats pels Comuns, i caducats per no tenir en compte el nou context internacional. Equivocats i caducats. I tot i que els aprovés, sap que arribarien tard, a l'abril, i arribarien malament".
Per això, li ha demanat que els rectifiqui i ha dit que la seva formació presentarà un pla de xoc centrat a "protegir les empreses, el sector primari i el poder adquisitiu dels catalans, amb rebaixes d'impostos per compensar la inflació, amb suport directe als sectors afectats, i amb mesures per reforçar la competitivitat de l'economia productiva".