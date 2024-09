Illa convocarà aquest dimarts la comissió tècnica d'ampliació de l'Aeroport del Prat

BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts portarà a la reunió Consell Executiu una proposta per tornar a convocar la comissió tècnica entre el Govern català i el central sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona - El Prat.

Ho ha dit aquest dilluns a la nit en una entrevista de 3Cat recollida per Europa Press, en què ha explicat que és necessari reactivar aquesta taula per veure "com es pot millorar" aquesta infraestructura amb criteris de màxim rigor ambiental.

Illa ha afirmat que seran els tècnics els qui hauran d'exposar quines són les millors propostes perquè aquesta infraestructura pugui rebre avions de més envergadura: "No podem tenir aquesta qüestió dormida o apartada".