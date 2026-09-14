Illa convoca a partits, sindicats, famílies i institucions per a un "gran consens" educatiu

Kike Rincón - Europa Press
Flama a un debat amb tots els actors i es compromet a abordar el 6% del PIB a educació
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns que convocarà als partits del Parlament i als representants del Consell d'Educació de Catalunya a un debat per aconseguir un "nou gran consens de país" sobre l'educació, amb l'objectiu d'incloure a sindicats, representants de les famílies i els alumnes, la Generalitat i les administracions locals, agents econòmics i altres representants del món educatiu.
"No és un enèsim debat de diagnòstic", ha assegurat Illa en la conferència 'El futur és aquí' que ha pronunciat aquest dilluns a la tarda amb motiu de l'equador de la legislatura al Museu Marítim de Barcelona.
Ha afirmat que ha de ser un debat per activar compromisos de "totes les parts interessades i implicades en l'educació", obert a tota la societat i a tots els partits, i que doni com resultat un gran consens per a l'educació.
"Un nou acord pel sistema educatiu que volem des d'avui i amb la mirada posada en la propera dècada", i ha afegit que ha de servir per portar l'educació catalana a l'excel·lència.
REUNIONS AMB ELS PARTITS
Ha dit que iniciarà pròximament una ronda de trobades amb les forces polítiques al Parlament i que demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui l'"instrument" que aculli aquest debat amb el coneixement i el pluralisme d'actors que estan representats.
"Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va d'asseure's, de dialogar, de construir, i de fer-ho serenament i de bona fe generant corrents de confiança mútua en totes direccions. De posar als alumnes per davant de tot", ha afirmat.
La petició d'impulsar un pacte per l'educació és una petició que des de diversos partits de l'oposició havien traslladat a Illa les últimes setmanes des de l'esclat de la crisi educativa el curs passat, i el president els ha agraït les aportacions en aquest sentit.
"ESFORÇ PRESSUPOSTARI HISTÒRIC"
Illa ha afegit que el seu compromís és que en el debat que es doni sobre el futur de l'educació s'inclogui "ara sí, aconseguir el 6% d'inversió pública" que és el que estableix la llei d'educació que el Parlament va aprovar el 2009 i que mai als Pressupostos de la Generalitat s'ha aconseguit.
Ha sostingut que l'Executiu que presideix està fent "un esforç pressupostari històric" per millorar les condicions d'aprenentatge a Catalunya i que no té precedents, i que ho han fet escoltant i buscant acords, encara que ha admès que queda camí per recórrer.